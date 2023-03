Face à la mise à disposition d'une foule de films en accès gratuit sur les plateformes pirates se pose parfois la question chez certains utilisateurs de prendre la peine d'aller encore au cinéma.

Le piratage affiche toujours une santé de fer malgré la diversification des offres légales, mais il peut également se montrer dangereux pour les utilisateurs. C'est ce qu'ont découvert certains usagers à leurs dépens.

Avatar 2 : gare aux virus !

NordVPN annonce ainsi que le blockbuster de James Cameron est particulièrement prisé des internautes, mais qu'il est également très risqué de s'y essayer.

Avatar 2 est actuellement au top des recherches sur les plateformes illégales et si quelques copies circulent déjà, la plupart sont en réalité vérolées. Sur 10 plateformes qui proposent le titre, NordVPN a recensé 16 menaces. Soit les sites diffusent des malwares, soit les fichiers intègrent directement des virus et chevaux de Troie.

Au niveau des films les plus "dangereux", on retrouve juste derrière The Banshees D'inisherin avec 1,25 alerte par lien suivi de Top GUn Maverick avec 8 menaces sur 10 liens recensés.