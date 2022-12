Réalisé par James Cameron, le long-métrage américain de science-fiction " Avatar : La Voie de l'eau " est sorti mi-décembre dans les salles de cinéma. Il est d'ores et déjà le film le plus vu de l'année en France avec plus de 6,8 millions de spectateurs en deux semaines.

Selon Variety, ce deuxième opus de la saga Avatar a franchi le milliard de dollars de recettes mondiales en seulement 14 jours et va éclipser sous peu les recettes mondiales de " Top Gun : Maverick " - le précédent plus gros succès de l'année - à 1,5 milliard de dollars.

Avatar 2 est toutefois uniquement à mi-chemin des objectifs de rentabilité de Disney (propriétaire des studios 20th Century) qui distribue le film à l'international et a fait le choix de zapper la Russie, dans le contexte de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales contre Moscou.

Des copies DCP de haute qualité

Pourtant, " Avatar : La Voie de l'eau " se retrouve bel et bien dans des salles obscures russes par l'entremise de copies pirates. Une pratique qui avait du reste déjà fait parler d'elle pour d'autres gros films privés de sortie en Russie, Top Gun 2 par exemple, et pour faire face au boycott d'Hollywood.

TorrentFreak évoque des screenings et des copies de films via du téléchargement illégal. Certains films piratés sont convertis au format Digital Cinema Package (DCP) pour convenir à une projection sur grand écran et profitent de sous-titres en russe.

Plusieurs cinémas russes auraient en outre réussi à obtenir des copies DCP de haute qualité. Elles proviendraient de pays comme le Kazakhstan. " La façon dont ces cinémas reçoivent leurs copies DCP est inconnue, mais des transferts torrent non répertoriés pourraient être impliqués ", écrit TorrentFreak.

Parfois en avant-première gratuite

Dans le même temps, des cinémas russes ont convenu de décaler la projection du film " Avatar : La Voie de l'eau " au 13 janvier prochain, afin de ne pas pénaliser les films russes pendant la période de la fin d'année.

Source : TorrentFreak (avec traduction en anglais)

Sans ce type d'accord et pour éviter des représailles en justice, d'autres établissements optent pour la projection d'Avatar 2 en avant-première gratuite d'un film russe de 17 minutes pour lesquels les spectateurs achètent leur place. " Avatar : La Voie de l'eau " dure tout de même 3 heures et 12 minutes…