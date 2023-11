Ubisoft a pris la fâcheuse tendance à faire les choses dans le désordre : déjà critiqué pour ne pas avoir traité avec suffisamment de sérieux la franchise Avatar, l'éditeur français revient à la charge pour présenter son titre, pas encore sorti, ou plutôt les deux DLC prévus dessus...

Après plusieurs reports et quelques années de retard, Avatar Frontiers of Pandora sortira le mois prochain. Le titre, qui devait initialement sortir conjointement au second film au cinéma de la franchise de James Cameron, en 2022.

Déjà 2 DLC prévus

Après quelques présentations au bilan mitigé, Ubisoft se donnait plus de temps pour revoir sa copie et peaufiner son jeu... Et il est donc finalement temps de revenir sur le devant de la scène pour présenter la sortie du titre prévue désormais pour le 7 décembre prochain.

Mais visiblement, le temps qu'Ubisoft s'est accordé n'a pas uniquement servi le jeu de base puisqu'il est déjà question de présenter également deux DLC prévus pour étendre la durée de vie du jeu de base.

En marge d'Avatar Frontiers of Pandora, les joueurs pourront profiter du DLC "Le Briseur de Ciel" prévu pour l'été 2024 puis du contenu "Les secrets des montagnes" en automne 2024.

Les DLCs seront proposés da façon payante, mais seront intégrés au season Pass intégré aux éditions Gold et Ultimate du jeu respectivement facturées 109,99 et 129,99€.