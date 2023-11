Il sortira dans quelques semaines après des mois de report : Avatar Frontiers of Pandora s'annonce comme un jeu particulièrement ambitieux. Ubisoft, qui édite le jeu développé par Massive dévoile de nouvelles images de gameplay.

Le jeu reprend l'univers d'Avatar, la saga créée par James Cameron et permettra d'incarner les Na'vi, espèce indigène de la planète Pandora. On devrait d'ailleurs découvrir plusieurs biomes au sein du titre, mais c'est principalement la jungle qui se dévoile avec des décors à couper le souffle.

Le gameplay présenté propose aux joueurs de se balader en forêt pour apprécier les détails de la végétation, mais également de découvrir les combats aériens à dos d'Ikran.

Pour Ubisoft, il s'agit de rassurer après plusieurs reports et de se détacher de l'image d'un FarCry à la sauce Na'Vi. Avatar Frontiers of Pandora sortira le 7 décembre sur PlayStation 5, PC et Xbox Series.