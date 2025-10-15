C'est un retournement de situation que plus personne n'attendait. Alors qu'on le croyait enterré, le projet de jeu de combat dans l'univers d'Avatar, le dernier maître de l'air, refait surface.

Annoncé en grande pompe lors de la Comic-Con de New York, le titre, provisoirement baptisé Avatar Legends: The Fighting Game, a été sauvé des limbes par un nouvel éditeur après son annulation silencieuse par Maximum Entertainment l'an dernier. Le rendez-vous est désormais pris pour l'été 2026.

De quoi s'agit-il exactement ?

Annoncé pour l'été 2026 sur PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2, Switch et PC, ce titre se présente comme un ambitieux jeu de combat en 2D, entièrement dessiné à la main pour coller à l'esthétique de la série animée. L'objectif est clair : proposer une expérience qui canalise l'énergie des classiques du genre tout en innovant sur les mouvements et le style, afin de retranscrire la maîtrise des éléments, au cœur de la franchise.





Le jeu proposera 12 personnages jouables au lancement, incluant des figures emblématiques comme Aang et même Korra, issue de la série suivante. Le gameplay s'articulera autour d'un système de personnages de soutien et d'un "Flow System" unique, axé sur la fluidité et le mouvement. Une campagne solo avec un scénario original est également au programme.

Qui est derrière ce sauvetage inespéré ?

Derrière cette résurrection se trouve Gameplay Group International, un nouvel éditeur au modèle économique singulier : redonner vie à des projets de jeux vidéo annulés. Fondée par des vétérans de l'industrie, la société cherche à identifier des "perles rares" au potentiel inexploité pour les mener à bien. Un pari audacieux qui porte déjà ses fruits, puisque l'éditeur a également repris les jeux de combat Them's Fightin' Herds et Diesel Legacy.





Cette initiative contraste fortement avec la situation de l'éditeur précédent, Maximum Entertainment, qui a traversé une période de turbulences financières l'ayant contraint à abandonner discrètement le projet en 2024, au grand dam des fans qui en avaient appris l'existence au moment même de son annulation.

Quelles sont les fonctionnalités attendues ?

Le studio met un point d'honneur à offrir une expérience en ligne irréprochable. Côté technique, les développeurs promettent le nec plus ultra avec un code réseau de premier ordre et la prise en charge du cross-play entre toutes les plateformes, un élément devenu quasi indispensable pour la communauté des jeux de combat. Le modèle économique s'appuiera sur un système de saisons pour ajouter "beaucoup d'autres" personnages après le lancement.





En plus des modes multijoueurs, le titre proposera un contenu solo conséquent, avec non seulement une campagne scénarisée, mais aussi des épreuves de combos et un mode galerie. L'ambition est donc de satisfaire à la fois les joueurs compétitifs et les fans de l'univers désireux d'explorer ses légendes sous un nouvel angle.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le jeu inclura-t-il des personnages de La Légende de Korra ?

Oui, la présence de Korra aux côtés d'Aang a été confirmée dès la première annonce. Le jeu semble donc bien décidé à piocher dans les deux séries principales de la franchise pour construire son casting de combattants.

Le jeu sera-t-il accessible aux débutants ?

Absolument. La communication officielle insiste sur le fait que le jeu est "conçu à la fois pour les nouveaux venus et les vétérans". L'objectif est de proposer un système de combat assez profond pour les habitués, tout en restant accueillant pour ceux qui découvriraient le genre.

Pourquoi le projet a-t-il été annulé la première fois ?

L'éditeur original, Maximum Entertainment (dont la branche d'édition est Modus Games), a connu d'importantes difficultés financières et structurelles en 2024. Ces problèmes internes ont malheureusement conduit à l'arrêt de plusieurs projets, dont celui-ci, avant même qu'il ne soit officiellement annoncé au grand public.