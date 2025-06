Un voyage quasi instantané d'un bout à l'autre du monde, c'est un rêve pour de nombreuses personnes qui pourrait devenir une réalité, à en croire de nouvelles informations venant de Chine, qui multiplie les annonces spectaculaires. Dans le viseur : l'aviation du futur. Le pays dévoile un projet d'avion hypersonique digne de la science-fiction. Et dans la foulée, un successeur au Concorde bien plus modeste.

L'avion hypersonique, la promesse du tour du monde en 2 heures

Imaginez un New York-Londres en 16 minutes au lieu des 7 heures habituelles. C'est la promesse d'un projet d'avion chinois. Sa vitesse annoncée ? Rien de moins que 20 000 km/h. Pour y parvenir, la technologie embarquée repose sur un moteur innovant. Il combine deux types de détonation, rotative et oblique. L'objectif est de maintenir la stabilité même à des allures extrêmes. Sur le papier, la vision est immense. Mais les défis le sont tout autant. La gestion de la chaleur, la sécurité des passagers, l'impact environnemental... Autant de questions colossales à résoudre.

L'avion profiterait ainsi de détonations rotatives jusqu'à Mach 7, puis de détonations obliques au-delà.

Dans la première phase, l'air se déplacerait alors en spirale dans une chambre cylindrique créant une onde de détonation continue, produisant une poussée considérable. Au delà de Mach 7, le moteur basculerait sur la détonation oblique en comprimant de l'air tout en l'enflammant avec un angle défini pour maintenir la stabilité à des vitesses très élevées.

Accéder au vol hypersonique pourrait avoir un impact majeur sur le commerce mondial, la diplomatie ou les échanges culturels. Les dirigeants des continents pourraient se rassembler en quelques minutes, tout comme les dirigeants d'entreprises, permettant d'accélérer significativement des processus décisionnels lourds nécessitant une présence physique.

Le C949, un successeur silencieux au Concorde

L'autre projet dévoilé se veut plus modeste, mais beaucoup plus lointain. Il est porté par l'avionneur d'État COMAC et se nomme C949. C'est un avion supersonique qui se rêve en héritier du Concorde. Sa vitesse est plus "modeste" : environ 2100 km/h. Son atout principal ? Le silence. Il serait bien moins bruyant que son aîné grâce à un fuselage à forme variable. La contrepartie : moins de passagers. Et son arrivée n'est pas attendue avant... 2049.

Alors qu'aucun avionneur n'a repris le flambeau laissé par l'abandon de Concorde, plus aucun vol de ligne ne propose d'accéder à des vitesses dépassant le mur du son. Concorde n'avait pas été reconduit suite à un crash le 25 juillet 2000. En outre, l'appareil se voulait trop cher (car peu de places disponibles), trop bruyant et trop polluant.

COMAC souhaite répondre à ces enjeux avec un appareil capable d'atteindre Mach 1,7 sur une distance de 11 000 km et à une altitude de 16 000 mètres.

Grâce à son design travaillé spécifiquement et à une section médiane incurvée et modulaire, le C949 devrait se montrer bien moins bruyant que Concorde, il produirait ainsi seulement un vingtième du band sonique de son ainé. Comme Condorde, l'avion proposera un nez pointu, à ceci près qu'il mesurera environ 30 mètres.

Malheureusement, il est un point sur lequel le C949 ne fera pas mieux que Concorde : la capacité annoncée ne devrait être que de 28 à 48 passagers, contre 92 à 128 pour l'ancien fleuron français, un chiffre qui était déjà considéré comme l'un des principaux défauts de l'avion, et de sa rentabilité.

Entre rêve technologique et réalité industrielle

Ces deux projets illustrent bien la double stratégie chinoise. D'un côté, une vision futuriste avec le concept hypersonique. De l'autre, un projet industriel plus classique avec le C949, qui fait face à une concurrence mondiale déjà bien installée. Mais pour ces deux appareils, la question reste entière. Quand voleront-ils vraiment ? Et surtout, pour qui ? L'avenir du voyage aérien s'écrit peut-être maintenant, mais de nombreuses pages restent encore blanches.