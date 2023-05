Le Midnight est un avion électrique assez révolutionnaire, car capable de décoller et d'atterrir de façon verticale (ADAVe ou eVTOL).

Avec une autonomie de jusqu'à 160 km, le Midnight pourrait permettre de remplacer les trajets en voiture d'une durée de 60 à 90 minutes par des vols en taxi aérien électrique d'une durée de 10 à 20 minutes.

La société Archer vise à transformer les déplacements interurbains, en proposant des trajets rapides, sûrs, durables, peu bruyants et avec un coût compétitif par rapport à la voiture et aux autres transports terrestres.

Le premier Midnight construit a déjà été envoyé il y a peu à Salinas, en Californie, où il va subir de nombreux essais au sol avant d'effectuer cet été son premier vol expérimental.

Le Midnight a par ailleurs été remarqué par le ministère américain de la Défense pour ses capacités de charge utile.

La fabrication du Midnight à plus grande échelle est déjà en cours et devrait se terminer fin 2023 avec des essais en vol pilotés prévus pour début 2024.

Soutenu par Stellantis et United Airlines, Archer est déjà en avance sur ses concurrents en matière de fabrication avec la construction en cours de son usine de fabrication de gros volumes à Covington, en Géorgie, et l'annonce d'itinéraires stratégiques de taxis aériens électriques à New York et à Chicago.

A noter que d'autres concurrents existent aussi dans ce domaine, comme le VoloConnect, un taxi volant électrique 4 places, ou encore le Wisk Aero de Boeing qui est un taxi volant autonome.

