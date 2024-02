Les récentes cyberattaques signalées, avec l'accès frauduleux à 33 millions de numéros de sécurité sociale via des entreprises de gestion du tiers payant, montrent que les grandes organisations ne sont pas à l'abri des cybermenaces.

Si les grandes entreprises ou instutions constituent de belles cibles pour des personnes malveillantes pour la quantité d'informations récupérées, de plus petites entités sont tout aussi recherchées par les pirates.

Plus vulnérables et accessibles, les petites entreprises et mêmes les particuliers peuvent constituer une source de données sensibles qui pourront être revendues ou utilisées frauduleusement.

Les rançongiciels et la récupération d'identifiants ou de données précieuses par phishing restent notamment des menaces persistantes pour chacun contre lesquels il existe des moyens de défense accessibles.

CyberBox, une solution de sécurité 100% made in France

C'est l'idée de la CyberBox lancée par AxBx, expert français en solutions de sécurité, constituant une véritable trousse à outils multifonctions pour se protéger des différentes menaces, que l'on soit une TPE ou un particulier.

La CyberBox, ce sont six outils réunis dans une solution unique et apportant une réponse à différents types de menaces. Elle comprend :

L'antivirus VirusKeeper 2024 Ultimate (antivirus made in France édité par AxBx)

Ultimate (antivirus made in France édité par AxBx) Le pare-feu intelligent WinCerber Firewall 2024

La clé USB de sauvegarde sécurisée USB Safe 2024

L' étui anti-piratage RFID pour une carte bancaire

pour une carte bancaire L'outil DataBlocker USB pour recharger ses appareils dans des lieux publics sans crainte d'infection via la prise USB

pour recharger ses appareils dans des lieux publics sans crainte d'infection via la prise USB Le Cache-Cam à appliquer sur la caméra de visioconférence de son PC portable ou de son smartphone pour éviter les accès frauduleux

La CyberBox permet de se protéger contre des menaces de plus en plus courantes au-delà des classiques de l'antivirus et des tentatives d'intrusion. Elle se veut aussi abordable et accessible à tous avec un tarif de base de 39,99 €.

Elle peut être enrichie avec une offre CyberBox Plus (licences antivirus et pare-feu pour 3 PC) à 49,99 €. Pour aller plus loin, la solution CyberBox Ultimate protège 5 PC (antivirus et pare-feu) et ajoute un logiciel de protection des mots de passe pour 59,99 €.

Pour tout savoir de la CyberBox et de ses possibilités, rendez-vous sur la page dédiée CyberBox d'AxBx.