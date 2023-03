La NASA prépare le retour d'humains sur la Lune avant d'installer éventuellement une base permanente sur notre satellite naturel. La mission Artemis III aura pour but de faire alunir des astronautes d'ici 2025 et l'agence spatiale américaine avait sélectionné deux entreprises pour concevoir de nouvelles tenues spatiales plutôt que de les concevoir en interne.

La firme Axiom Space est l'une d'elle et elle a dévoilé le scaphandre AxEMU (Axiom Extra Vehicular Mobility) qui dérive de la combinaison xEMU de la NASA (utilisée pour les missions Apollo) et permettra de gambader à la surface de la Lune dans un plus grand confort.

La tenue des explorateurs lunaires

La tenue se veut plus souple pour faciliter les mouvements et permettre l'utilisation d'instruments divers tout en offrant une bonne protection contre la poussière lunaire extrêmement abrasive et les radiations.

Si le prototype présenté est de couleur sombre, c'est qu'il est recouvert d'un tissu masquant certains éléments du design. La version finale de la combinaison sera blanche, teinte nécessaire afin de protéger les astronautes des températures extrêmes à la surface de la Lune.

Axiom Space a fait appel à Esther Marquis, spécialiste du costume et à l'oeuvre dans la série For All Mankind de Apple TV+, pour élaborer la finition du costume, avec ses bandes orange sur fond noir et bleu et le logo Ax de la firme.

En route pour Artemis III

L'intérêt de la combinaison est qu'elle pourra s'adapter à différentes morphologies sans perdre ses qualités, ce qui permettra de l'utiliser avec divers équipages fournis également par l'ESA européenne et la JAXA japonaise.

La mission Artemis III est prévue pour le mois de décembre 2025, durant lequel un groupe d'astronautes, comprenant au moins une femme et qui deviendra la première femme à alunir) se posera du côté du pôle sud de la Lune.