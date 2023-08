Ayaneo n'en est pas à son coup d'essai, et propose, comme beaucoup d'autres marques principalement basées en Asie, des consoles portables basées sur des OS libres ou sur Windows depuis plusieurs années déjà.

Mais il faut avouer que Valve a véritablement attiré l'attention sur ces consoles portables en proposant sa propre itération, le Steam Deck , avec pour principal avantage de garantir une compatibilité avec une majeure partie des jeux proposés sur la plateforme Steam, qui reste actuellement la plus populaire et la plus fournie des plateformes.

Ayaneo annonce ainsi une nouvelle machine qui cible l'élite des gamers, comprenez surtout ceux assez fortunés pour investir lourdement dans ce type d'appareil. La Kun se présente ainsi comme un véritable monstre de puissance contenu dans une enveloppe ultra compacte.

L'Ayaneo Kun est lancée sur la plateforme de financement participatif Indiegogo avec une ouverture fixée au 5 septembre qui permettra de s'offrir la machine à un prix avantageux. Pour toucher un maximum de joueurs, Ayaneo décline la KUN en 4 versions différentes, avec des prix variant de 1209 à 1949 dollars. Des tarifs impressionnants qui font écho à un équipement assez dingue.

La machine embarque ainsi un APU AMD Ryzen 7 7840U associé à de la RAM dont la quantité varie de 16 à 64 Go. Côté stockage, et c'est un élément largement décrié sur les machines de ce type, la marque propose 512 Go, 1, 2 ou jusqu'à 4 To de stockage MVNE.

Pour exploiter au mieux cette puissance, Ayaneo précise qu'il sera possible de régler simplement le TDP du processeur AMD pour le faire varier de 15 à 54 watts, à condition d'installer une solution de refroidissement optionnelle. Le tout est alimenté par une batterie de 75 Wh et 19500 mAh pour 1 heure de jeu, machine configurée au maximum de ses capacités contre 3H avec un TDP réglé à 15 watts.

La partie affichage se contente d'un écran IPS de 8,4 pouces en 2560x1600 pixels mais les joysticks sont annoncés comme dotés de capteurs effet Hall pour éviter l'usure et le drift.