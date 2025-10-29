Déjà d'actualité sur les Smart TV de Samsung, l'application b.tv+ proposée par Bouygues Telecom est désormais disponible sur de nouvelles plateformes de téléviseurs connectés et équipements compatibles : les Smart TV LG, Sony, TCL et l'ensemble des marques avec Android TV.

Bouygues Telecom souligne que ce déploiement enrichit l'avantage second écran pour ses clients ayant souscrit à un abonnement Bbox ultym Wifi 7 depuis le 31 mars 2025.

La gamme d'appareils avec b.tv+

L'opérateur détaille que l'application b.tv+ est maintenant accessible sur :

Smart TV Samsung modèles 2020 et plus récents

Smart TV LG UHD modèles 2022 et plus récents, ainsi que les vidéoprojecteurs LG (webOS 22 et versions supérieures)

Smart TV avec Android TV / Google TV version 9 et supérieures, notamment Sony et TCL

S'ajoutent les boîtiers ou dongles multimédia avec Android TV / Google TV version 9 et supérieures (Google TV Streamer, Nvidia Shield, Xiaomi…), sans oublier les dongles b.tv dédiés.

Avec l'application b.TV+

D'après Bouygues Telecom, l'application b.tv+ couvre dorénavant près de 90 % du marché des téléviseurs connectés en France. Elle permet d'accéder à plus de 180 chaînes en direct et en replay, le contrôle du direct et la reprise d'un programme en cours depuis le début, l'enregistrement des programmes TV.