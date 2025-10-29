Déjà d'actualité sur les Smart TV de Samsung, l'application b.tv+ proposée par Bouygues Telecom est désormais disponible sur de nouvelles plateformes de téléviseurs connectés et équipements compatibles : les Smart TV LG, Sony, TCL et l'ensemble des marques avec Android TV.
Bouygues Telecom souligne que ce déploiement enrichit l'avantage second écran pour ses clients ayant souscrit à un abonnement Bbox ultym Wifi 7 depuis le 31 mars 2025.
La gamme d'appareils avec b.tv+
L'opérateur détaille que l'application b.tv+ est maintenant accessible sur :
- Smart TV Samsung modèles 2020 et plus récents
- Smart TV LG UHD modèles 2022 et plus récents, ainsi que les vidéoprojecteurs LG (webOS 22 et versions supérieures)
- Smart TV avec Android TV / Google TV version 9 et supérieures, notamment Sony et TCL
S'ajoutent les boîtiers ou dongles multimédia avec Android TV / Google TV version 9 et supérieures (Google TV Streamer, Nvidia Shield, Xiaomi…), sans oublier les dongles b.tv dédiés.
Avec l'application b.TV+
D'après Bouygues Telecom, l'application b.tv+ couvre dorénavant près de 90 % du marché des téléviseurs connectés en France. Elle permet d'accéder à plus de 180 chaînes en direct et en replay, le contrôle du direct et la reprise d'un programme en cours depuis le début, l'enregistrement des programmes TV.