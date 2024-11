Back 4 Blood a réussi à galvaniser les joueurs lors de son annonce en 2019 en reprenant le concept laissé de côté de Left 4 Dead, à savoir du jeu à 4 joueurs en coop pour faire face à des armées de zombies dans des environnements divers.

Le FPS a repris tout ce qui faisait le succès de Left For Dead pour un FPS coopératif en mode arcade qui n'a malheureusement pas réussi à perdurer au fil des années et n'a pas connu de suite...Mais les choses devraient changer puisque l'on apprend qu'une suite serait prévue et connue sous le nom de code "Gobi 2". Turtle Rock aurait attaqué le chantier depuis 1 à 2 ans déjà, et c'est en allant sur la page Steam du tout premier volet que l'on apprend qu'il était déjà connu sous le nom de code "Gobi".

Par ailleurs, le portolio de Jesse Hutch, l'acteur spécialisé dans le motion capture déjà à l'origine des sessions réalisées pour Back 4 Blood indique qu'il travaille actuellement sur le projet "Gobi 2".

Le faisceau d'indices grossit donc et permet de confirmer un peu plus que Back 4 Blood aura bel et bien droit à une suite, tout en sachant que Turtle Rock avait déjà réservé le nom de domaine black4Blood2.com l'année dernière ...