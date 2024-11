Pour s'offrir le produit de ses rêves à moindre coût, on peut attendre patiemment les opérations spéciales et les promotions d'événements réguliers en espérant que le produit espéré soit concerné ou disponible...ou bien ne pas être dépendant du bon vouloir des enseignes et faire de bonnes affaires toute l'année grâce aux produits reconditionnés tout en faisant du bien à la planète.

Chez Back Market, il n'y a pas de promotions spéciales Black Friday parce que ce n'est pas nécessaire. Les produits proposés ont des prix abaissés par rapport au neuf durant toute l'année.

Les remises peuvent être conséquentes par rapport au neuf et les appareils sont contrôlés et remis en état de fonctionnement si besoin avant d'être de nouveau proposés à la vente.

C'est toute la différence entre produit reconditionné et produit d'occasion : dans le premier cas, il est vérifié, les composants abîmés sont remplacés et vous avez ainsi l'assurance d'avoir un produit fonctionnel qui tiendra dans le temps, alors qu'il est vendu tel quel, avec toutes les incertitudes sur son état immédiat et plus tard, dans le cas de l'occasion.

Le Black Friday toute l'année en reconditionné

Le recours au reconditionné permet de prolonger la durée de vie des équipements au lieu d'en acheter ou racheter des neufs en gaspillant doublement les ressources de la planète : celles pour le produit neuf et celles du produit remplacé qui pourrait en fait continuer de fonctionner après remise en état.

Par exemple, pourquoi attendre de payer un peu moins cher pour une console de jeu vidéo de salon PlayStation 5 lors du Black Friday quand on peut l'obtenir à un tarif plus bas toute l'année sur Back Market ?

Moins cher ne veut pas dire moins bien : outre la possibilité de payer en quatre fois et de profiter de la gratuité des frais de livraison, vous profitez également d'une garantie de 12 mois sur le produit et pouvez toujours le retourner dans les 30 jours s'il ne convient pas.

Que vous recherchiez un smartphone, une montre connectée ou un PC portable, de nombreux produits de différentes marques sont disponibles en reconditionné chez Back Market avec la possibilité de payer moins cher que le neuf toute l'année. Et en plus vous ferez un geste pour la planète !