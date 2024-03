En quelques mois, le titre a rassemblé des millions de joueurs sur Steam: Balatro s'invite désormais à la fois sur Android et sur iOS dans une version mobile.

Le titre est un véritable succès : 500 000 exemplaires vendus sur ses 10 premiers jours d'exploitation, et déjà le titre cumule plus de l'équivalent de 1800 années de temps de jeu. Disponible uniquement sur consoles et PC, le titre de LocalThunk arrive désormais sur smartphone.

Se pose encore la question de la cross progression, qui permettrait aux joueurs de conserver leur progression d'une plateforme à l'autre et de démarrer une partie sur leur PC pour la terminer sur mobile. Le titre mélange les genres : deck building, rogue like, Poker... de quoi ne pas laisser indifférent et offrir un aspect assez addictif.

Pour le moment, même si le jeu a été développé sur Mac pendant 8 mois, le développeur indique qu'un portage est compliqué en tant que développeur solo. Un portage existe, mais il se veut incomplet.

Attention toutefois, le titre est déjà si populaire qu'il intéresse les cybercriminels : une copie du jeu est également présent sur Steam. Il s'agit d'un plagiat total baptisé Baluno. Le titre n'est heureusement pas encore disponible à la vente, avec un lancement annoncé au 29 avril.