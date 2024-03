Baldur's Gate 3 est l'un des jeux les plus populaires de l'année dernière et il continue à se vendre à bon rythme. Le RPG de Larian studio dépasse ainsi toutes les attentes des développeurs et l'on apprend de Swen Vincke que le titre s'est deux fois mieux écoulé que la précédente production du studio : Divinity Original Sin II.

Cela représente pas moins de 15 millions de ventes à travers le monde. Michael Douse avait d'ailleurs déjà indiqué que le titre était passé de 2 millions à plus de 10 millions de joueurs en très peu de temps.

Le succès du titre est réel et dans ces conditions, on peine à comprendre (et accepter) le choix de Larian Studio de ne pas proposer ni DLC ni extension à l'avenir...

Néanmoins, on apprend dans la foulée que Larian Studios travaillerait sur d'autres fins Evil pour le titre. Des fins "vraiment maléfiques" selon le directeur du studio. L'idée est de récompenser les joueurs qui ont fait le choix d'être malveillants au fil de leur progression.