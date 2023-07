C'est une franchise qui a été très populaire par le passé pour tous les fans d'heroic fantasy : Baldur's Gate revient prochainement avec un troisième opus. Ou plutôt, précisons que le titre profite d'une situation assez spéciale puisque dans les faits, il est disponible depuis le 6 octobre 2020 du moins en partie.

Baldur's Gate 3 est ainsi sorti fin 2020 dans le cadre d'une version anticipée. Larian Studios faisait ainsi le choix de lancer son titre dans une version incomplète tout en encourageant les joueurs à partager leurs retours d'expérience pour corriger le contenu déjà accessible, mais également pour mieux préparer la suite.

Désormais, la version définitive de Baldur's Gate 3 est prête, et larian Studios a annoncé que le titre sortirait avec un mois d'avance sur la date prévue, un coup double qui vise à éviter de trop s'exposer à un concurrent de taille dont la sortie était prévue en simultanée : Starfield.

Pour l'occasion, Larian Studios dope sa communication et annonce pas moins de 174 heures de cinématiques au sein du jeu. Larian Studios évoque bien plus de dialogues que dans l'intégralité des livres de la saga du Seigneur des Anneaux cumulée... Le studio évoque même 80 à 100 heures de jeu pur et dur, ce qui combiné aux cinématiques essentielles devrait amener les joueurs à passer au moins 250 à 300 heures de jeu.

La durée de vie s'annonce donc colossale au sein du titre, et Baldur's Gate 3 pourrait créer la surprise au mois d'aout.