Baldur's Gate 3 est sans doute l'un des plus grands succès du milieu du jeu vidéo de 2023 et cette année, et Larian Studios vient de partager son bilan financier, permettant de découvrir combien a rapporté le titre.

Larian a ainsi publié son bilan financier via sa branche irlandaise et annonce un bénéfice brut de 249 millions d'euros en 2023 (année de lancement de Baldur's Gate 3), pour 427 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la même année.

Le studio belge ne détaille pas la part de Baldur's Gate 3 dans les chiffres, mais on sait que le titre s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires en février dernier. Par ailleurs, Hasbro, la maison mère de Wizards of the Coast qui détient la licence Donjons et Dragons indiquait que Baldur's Gate 3 lui avait rapporté plus de 90 millions de dollars. Selon l'Irish Independent qui rapporte les bilans financiers de Larian, Baldur's Gate 3 se serait en réalité écoulé à plus de 15 millions d'exemplaires cette année, entrainant un versement de 28 millions d'euros de dividendes.

En 2022, Larian studios déclarait une perte de 214 000 € sur un chiffre d'affaires de seulement 22,7 millions d'euros. Baldur's Gate 3 a donc assurément remis le studio sur les rails, lui permettant de reprendre en main son destin et de lui offrir le luxe de pouvoir choisir ses prochains projets. D'ailleurs, le studio avait annoncé souhaiter s'écarter de la licence Donjons et Dragons pour ses prochains titres.