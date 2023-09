Baldur's Gate 3 est un véritable succès : le titre de Larian Studios réalise des ventes record et le titre est salué par l'ensemble des joueurs ainsi que les fans les plus absolus de JDR. Avec un score de 97, il est même devenu le jeu le mieux noté de la PS5 sur Metacritic.

Il s'agit là d'une belle revanche pour Larian Studios car le studio belge a longtemps été sous-estimé, voire même dénigré par les géants du milieu, à commencer par Microsoft.

Le fameux flair de Microsoft...

Dans des documents internes de Microsoft apportés au dossier du géant dans son procès contre la FTC et le rachat d'Activision Blizzard, on peut constater avec quelle condescendance l'américain considérait le titre. Dans un mail de mai 2022, Microsoft qualifie ainsi Baldur's Gate de " C-RPG Stadia de seconde zone".

Il s'agissait surtout pour Microsoft de classer les différents jeux à sortir sur son Game Pass selon des catégories et de répartir les jeux en fonction de leur popularité potentielle. Baldur's Gate 3 était ainsi positionné dans la catégorie "Hub" aux côtés de Just Dance et Let's Sing ABBA... Pas vraiment très glorieux...

Un succès inattendu

À vrai dire, même Swen Vincke, fondateur de Larian Studios indiquait récemment que le succès de Baldur's Gate 3 "dépassait toutes les espérances du studio".

Le genre de Baldur's Gate qui exploite les règles classiques de Donjons & Dragons implique de lui-même un marché assez spécifique. Si le second épisode avait connu un fort succès, l'époque était différente et la concurrence sur les grosses productions assez faibles. En outre, Baldur's Gate 3 a profité de la concordance de certains facteurs comme le retour de l'intérêt des joueurs pour le jeu de rôle traditionnel, porté par la pop culture et le cinéma, ainsi que la sortie de Diablo IV à l'univers approchant, qui a rapidement déçu sa communauté... Tout cela combiné avec la réalisation magistrale et le contenu colossal apporté par Larian Studios ont fait de Baldur's Gate 3 le succès bien mérité qu'on lui connait aujourd'hui.