Tous les amateurs de RPG scrutent la sortie imminente de Baldur's Gate 3 : le titre s'annonce colossal dans plusieurs domaines et l'on avait déjà eu un aperçu de sa profondeur dans une précédente vidéo.

Larian Studio dope sa communication depuis quelques jours afin de rassurer les hardcores gamers, mais aussi pour dévoiler combien son titre a été pensé dans les moindres détails pour proposer une expérience unique à chaque joueur.

122 Go sans possibilité d'anticiper le téléchargement

Malheureusement, ce souci du détail connait quelques couacs, notamment dans l'organisation du lancement du titre qui, rappelons-le, sort demain sur PC et le 6 septembre sur PS5. Car qui dit jeu colossal dit poids en conséquence...

Baldur's Gate 3 devrait ainsi peser pas moins de 122 Go. Rien d'anormal pour un jeu de cette envergure, mais voilà : Larian Studios a confirmé qu'il ne sera pas possible de prétélécharger le titre avant son lancement. Il faudra donc lancer l'installation à compter de 17h heure de Paris ce 3 aout sur Steam comme sur GOG et très certainement faire face à une saturation des serveurs et donc, un temps de téléchargement à rallonge...

Même les utilisateurs disposant d'une connexion à internet via la fibre pourraient ainsi être impactés, quant aux autres, il faudra faire preuve de patience...