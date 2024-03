Larian Studios a finalement confirmé une triste nouvelle lors de la Game Developers Conference : Baldur's Gate 3 est déjà arrivé au bout de son chemin.

C'est le fondateur du studio, Swen Vincke, qui a annoncé que Baldur's Gate 3 ne connaitrait aucun DLC ni aucune extension d'aucun genre. Le titre en restera donc là, même s'il pourrait profiter de quelques mises à jour de contenu assez légères. Pire encore, le fondateur a indiqué que Larian ne travaillait pas non plus sur un quelconque Baldur's Gate 4.

L'heure est venue pour Larian Studios de quitter l'univers de Donjons & Dragons, qui revient donc entre les mains de l'éditeur Wizards of the Coast.

L'annonce est d'autant plus surprenante que Baldur's Gate 3 connait un succès énorme et inattendu, et que le titre se prête justement à la multiplication des DLCs et extension.

Actuellement, le jeu est déjà très dense et offre une durée de vie incroyable pour les joueurs. Le titre pourrait d'ailleurs prochainement prendre en charge les mods pour permettre à la communauté de s'emparer un peu plus du jeu.

Hasbro pourrait se tourner vers un autre studio pour lui confier le développement de Baldur's Gate 4. Baldur's Gate 3 aurait permis à Hasbro d'empocher plus de 90 millions de dollars, il est donc à parier que la marque ne laissera pas la franchise sombrer dans l'oubli.