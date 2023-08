Disponible depuis quelques jours en version définitive, Baldur's Gate 3 est un succès retentissant. Les fans de RPG se tournent massivement vers le jeu de Larian Studio, et certains tournent déjà les yeux vers l'avenir du titre en se demandant ce que le studio pourrait proposer.

Car même si Baldur's Gate 3 propose une durée de vie conséquente, l'histoire a bel et bien une fin. Le style est propice à des extensions ou DLCs, mais il ne faudra pas trop y compter.

Pas de suite en vue... pour l'instant

Interrogé sur la question, Swen Vincke a annoncé que les équipes n'avaient amorcé aucun travail dans ce sens. Selon lui, les règles de Donjons et Dragons sur lequel Baldur's Gate 3 repose rendent la possibilité d'adapter une extension très compliquée. Une fois que les joueurs ont atteint le niveau 12, les personnages se dotent de compétences "divines" et deviennent surpuissants. Dans la plupart des cas, l'accès à ce type de puissance se fait en toute fin de jeu, et les joueurs "roulent" sur les ennemis et n'ont plus pour seule opposition que les boss et boss de fin.

Dans ces conditions il est effectivement complexe d'envisager une extension de l'aventure qui tienne la route face à des personnages tout puissants sans imposer une réduction de puissance majeure.

Néanmoins, Larian Studio ne ferme pas définitivement la porte à l'idée, mais il se pourrait que le contenu additionnel opte pour l'option d'une voie parallèle à l'aventure initiale ou impose un reboot total ou partiel des personnages.