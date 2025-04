Larian Studios s’apprête à tourner la page de Baldur’s Gate 3 avec la sortie du très attendu Patch 8, disponible dès ce 15 avril 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Cette mise à jour, la dernière d’envergure pour le jeu, promet de bouleverser l’expérience des joueurs avec une avalanche de nouveautés et marque la fin d’une aventure qui aura marqué l’histoire du RPG.

Le patch 8 : bouquet final pour baldur's gate 3

Marquant la fin d'un cycle de développement post-sortie riche en améliorations et ajouts, le Patch 8 est présenté comme la mise à jour finale pour Baldur's Gate 3, du moins en termes d'ajouts majeurs de contenu. C'est l'occasion pour le studio Larian de peaufiner son titre acclamé et d'offrir une dernière salve de nouveautés substantielles aux millions de joueurs.

Rappelons que Larian a annoncé ne pas souhaiter se pencher davantage sur la saga Baldur's Gate et laisse donc au détenteur des droits, Hasbro, dans la recherche d'un nouveau studio pour un éventuel Baldur's Gate 4.

Douze nouvelles sous-classes au programme

Le plat de résistance de cet ultime patch est sans conteste l'ajout de 12 nouvelles sous-classes. Ces spécialisations supplémentaires pour les différentes classes de personnages du jeu vont considérablement élargir les possibilités de création de builds et de stratégies. Elles offriront aux joueurs de nouvelles raisons de relancer une partie ou d'expérimenter des approches inédites dans l'univers des Royaumes Oubliés.





Voici les nouvelles sous-classes annoncées :

Barbare – Path of Giants : avec un gros bonus de force et un effet décuplé sur les lancers d’objets

Barde – College of Glamour : Capable de charmer les ennemis et de soigner les alliés

Clerc – Death Domain : Pour infliger des dégâts nécrotiques

Guerrier – Arcane Archer : exploite les attaques à distance avec un arc et de la magie

Druide – Circle of Stars : ajout de nouvelles formes (Archer, Calice et Dragon)

Ensorceleur – Shadow Magic : Peut invoquer un chien et utiliser de la magie obscure

Occultiste – Hexblade : capable de multiplier les malédictions sur les ennemis·

Magicien – Bladesinging : Conjugue combat à l'épée en plus de la magie

Moine – Drunken Master : Peut boire de l'alcool pour augmenter ses points de Ki

Paladin – Oath of the Crown : capable de devenir un véritable tank au sein d'une équipe, peut encaisser énormément de dégats

Rôdeur – Swarmkeeper : Peut invoquer des insectes en combat

Roublard – Swashbuckler : devient insaisissable avec ses capacités d'esquive.

Une sortie attendue, mais aussi redoutée

L'attente est particulière pour les joueurs, teintée d'impatience, mais aussi d'anxiété, notamment parce que la mise à jour signe également en quelque sorte la fin du titre. Il ne faudra plus attendre de contenu majeur sur Baldur's Gate 3 désormais.

La mise à jour ne se contente pas des nouvelles classes, puisque le Patch 8 est également l'occasion de voir arriver des fonctionnalités attendues comme le cross-play qui permettra de rassembler les diverses communautés de joueurs.

Le mode Photo sera également lancé, permettant de réaliser et éditer des photographies en jeu.

Que signifie "mise à jour finale" ?

Si ce Patch 8 est qualifié de "final", cela concerne principalement les ajouts majeurs de fonctionnalités ou de contenu, comme les nouvelles sous-classes. Il est probable que Larian Studios continue de proposer des correctifs mineurs ou des patchs de stabilité si nécessaire à l'avenir. Cependant, cette mise à jour clôture le chapitre des grandes évolutions prévues pour Baldur's Gate 3 après son lancement.

Préparez-vous donc à replonger dans Baldur's Gate 3 dès cette semaine avec l'arrivée du Patch 8. Cette mise à jour finale promet d'enrichir durablement l'expérience de jeu, offrant un dernier cadeau majeur de Larian Studios à sa communauté.