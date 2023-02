La Chine a-t-elle perdu un simple ballon météo ou utilise-t-elle la très haute atmosphère pour récolter des informations au-dessus des Etats-Unis ? Le débat fait rage depuis plusieurs jours.

Les péripéties du ballon chinois qui a traversé les Etats-Unis avant d'être abattu au-dessus de l'Atlantique sont loin d'être terminées. La Chine s'est offusquée de sa destruction mais n'a pas souhaité communiquer avec l'armée américaine à son sujet.

De son côté, le Pentagone en a récupéré les débris pour analyse et n'entend pas pour l'heure le restituer. Ce n'est pas la première fois que des ballons d'origine chinoise circulent au-dessus du pays (il y en a eu trois durant l'ère Trump et déjà un survol au début du mandat de Joe Biden) et l'occasion est trop belle pour en savoir plus.

Des instruments pas très météorologiques

Et les premiers éléments d'analyse tendraient à confirmer que le ballon chinois est un peu plus qu'une simple station météo. Selon le média Axios, il était bardé d'antennes et d'équipements susceptibles de collecter et géolocaliser des communications. Pas vraiment ce qui est habituellement présent sur une sonde météo.

Il embarquait aussi des panneaux solaires lui fournissant assez d'énergie pour alimenter différents capteurs et instruments d'observation. Selon le gouvernement américain, des ballons similaires ont survolé plus de 40 pays sur cinq continents ces dernières années.

Les deux camps embarrassés

Le Département d'Etat américain indique par ailleurs que le fabricant du ballon (non nommé) a des liens directs avec l'armée chinoise, ce qui ajoute encore à la suspicion quant aux intentions réelles de ces survols.

Le gouvernement chinois avait condamné la destruction par la force d'un "aérostat civil chinois" mais n'a pas voulu s'expliquer plus avant et a refusé un dialogue entre les armées américaines et chinoises sur cet incident.

Le Pentagone avait lui-même été embarrassé devant son opinion publique pour ne pas avoir détecté à temps le ballon d'origine et l'avoir laissé traversé le pays, ne voulant pas le détruire rapidement pour qu'il ne cause pas de dégâts ou de blessés au sol.

L'armée américaine a donc attendu qu'il soit au-dessus de l'océan avant de le détruire d'un tir de missile depuis un avion de chasse, non sans avoir réalisé plusieurs vols d'inspection avec l'avion de reconnaissance U-2, capable de voler à une telle altitude.

L'utilisation de ballons pour du renseignement peut avoir plusieurs avantages sur d'autres techniques. Les équipements sont légers et discrets, peu coûteux et évoluent dans la partie haute de l'atmosphère considérée comme zone internationale hors de l'espace aérien des Etats.