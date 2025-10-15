Après avoir bousculé le marché de l'impression 3D avec sa série P1, Bambu Lab continue sur sa lancée. La firme vient de présenter la P2S, une machine qui n'est pas une révolution, mais une évolution majeure de son best-seller, la P1S. En y intégrant des fonctionnalités jusqu'ici réservées à ses modèles plus chers, Bambu Lab entend bien redéfinir le standard de l'imprimante 3D de milieu de gamme.

Quelles sont les nouveautés de cette P2S ?

La nouvelle Bambu Lab P2S reprend le châssis compact et éprouvé qui a fait le succès de la série P1, mais son cœur a été entièrement ré-architecturé. Elle hérite de nombreuses technologies de la gamme supérieure H2, transformant une machine déjà très fiable en un outil plus intelligent et agréable à utiliser. Parmi les améliorations notables, on trouve :

Un écran tactile couleur de 5 pouces : Fini l'écran monochrome, la P2S adopte une interface moderne, plus claire et plus intuitive.

Fini l'écran monochrome, la P2S adopte une interface moderne, plus claire et plus intuitive. Un extrudeur DynaSense plus puissant : Avec 70 % de force d'extrusion en plus, il assure un meilleur contrôle du filament, une vitesse d'impression accrue et une plus grande fiabilité.

Avec 70 % de force d'extrusion en plus, il assure un meilleur contrôle du filament, une vitesse d'impression accrue et une plus grande fiabilité. La détection d'erreurs par IA : Grâce à une nouvelle caméra 1080p, l'imprimante peut désormais détecter en temps réel les échecs d'impression comme les "spaghettis" ou les accumulations de matière sur la buse.

Grâce à une nouvelle caméra 1080p, l'imprimante peut désormais détecter en temps réel les échecs d'impression comme les "spaghettis" ou les accumulations de matière sur la buse. Une gestion thermique améliorée : Un nouveau système de flux d'air actif permet de mieux contrôler la température de la chambre, ce qui est crucial pour l'impression de matériaux techniques.

Est-ce la fin de la P1S ?

Non, et c'est une nuance importante dans la stratégie de Bambu Lab. La P1S, véritable bête de somme de l'industrie et pilier de 70 % des fermes d'impression dans le monde, ne sera pas remplacée. Elle continue d'être produite et vendue. La P2S se positionne comme un "rafraîchissement", une alternative pour ceux qui cherchent la fiabilité éprouvée de la série P1, mais avec les raffinements et la facilité d'utilisation des modèles plus récents de la série H2.





C'est une montée en gamme qui ne dit pas son nom, comblant le fossé entre les imprimantes d'entrée de gamme et les machines premium de la marque.

À quel prix et quand sera-t-elle disponible ?

C'est là que Bambu Lab frappe le plus fort. Malgré cette avalanche d'améliorations, l'entreprise a maintenu une politique de prix agressive, fidèle à sa réputation. La P2S est lancée au prix de 549 $ (519 € en Europe) pour la machine seule, et à 799 $ (749 €) pour le pack "Combo" incluant le système multi-matériaux AMS 2 Pro.





Le lancement est mondial, mais Bambu Lab a prévenu que des retards logistiques affecteraient la disponibilité initiale aux États-Unis. Le prix final sur le marché américain pourrait également être ajusté en fonction de l'évolution des taxes douanières.

Foire Aux Questions (FAQ)

Dois-je remplacer ma P1S par une P2S ?

Pas nécessairement. Si votre P1S fonctionne bien et que vous êtes à l'aise avec son interface, l'investissement n'est pas indispensable. La P2S apporte surtout un grand confort d'utilisation (écran tactile, caméra de meilleure qualité, détection d'erreurs) et des améliorations de fiabilité, mais les capacités d'impression fondamentales restent très proches.

Qu'est-ce que l'AMS 2 Pro inclus dans le pack Combo ?

L'AMS (Automatic Material System) est le système de Bambu Lab qui permet à l'imprimante de gérer automatiquement plusieurs bobines de filament pour réaliser des impressions multi-couleurs ou multi-matériaux. La version "Pro" inclut des améliorations comme un meilleur contrôle de l'humidité pour préserver les filaments sensibles.

L'imprimante est-elle compatible avec les anciennes buses ?

Non, la P2S adopte le nouveau système de "hotend" (tête d'impression) à changement rapide de la série H2. C'est une excellente nouvelle pour la facilité de maintenance, mais cela signifie que les buses ne sont pas compatibles avec celles de la P1S.