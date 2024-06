La situation interpelle : alors même que les éditeurs dépensent des millions d'euros dans le développement de jeux vidéo AAA sur plusieurs années, un jeu des plus basique connait un véritable succès sur Steam.

Le titre Banana propose un concept on ne peut plus simple : cliquer sur une banane. Chaque clic offre un point, et permet ensuite de débloquer d'autres visuels de bananes dans leur inventaire Steam.

Chaque banane ainsi débloquée a une valeur en argent réel et il est ensuite possible de les revendre ou de les échanger... Chose assez halucinante, une des bananes les plus rares du jeu peut être vendue pour 1300 €. On a même vu une journée spéciale avec la possibilité d'obtenir une banane dont la valeur était annoncée à 10 000 $.

Le titre rassemble plus de 800 000 joueurs simultanés avec parfois plus de 900 000 joueurs par jour... Il dépasse ainsi nombre de superproductions. Notons que le titre est gratuit, ce qui aide à son adoption auprès des joueurs.

Reste que tous les joueurs ne sont pas forcément des humains : selon les avoeux même d'un développeur du titre, nombre de joueurs sont en réalité des bots. Le titre étant peu gourmand, il est possible d'utiliser jusqu'à 1000 comptes sur un seul PC avec des autoclickers. Et pour continuer dans les aveux, les développeurs l'affirment : "il ne s'agit que d'un jeu stupide avec des bananes."