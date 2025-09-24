Le marché des écouteurs sans fil vient d'entrer dans une autre dimension. La marque de luxe danoise Bang & Olufsen a dévoilé les Beo Grace, une nouvelle paire d'écouteurs dont le prix de départ est fixé à 1200 €.

Un positionnement tarifaire qui relègue les AirPods Pro d'Apple au rang de produit d'entrée de gamme et qui interroge : à ce prix, que vend vraiment B&O ? Une performance audio ou un bijou technologique ?

Qu'est-ce qui peut justifier un prix aussi élevé ?

La réponse de Bang & Olufsen est claire : le luxe, ce sont les matériaux et le design. Décrit comme une "sculpture à porter", chaque écouteur Beo Grace est usiné en aluminium poli, tout comme son boîtier de charge. La marque met en avant une qualité de fabrication méticuleuse, loin de la production de masse habituelle, pour créer un objet qui se veut autant un accessoire de mode qu'un appareil audio.





Techniquement, B&O promet des performances de pointe avec des haut-parleurs en titane de 12 mm et une nouvelle réduction de bruit active adaptative, annoncée comme quatre fois plus efficace que sur les modèles précédents. Le support de l'audio spatial Dolby Atmos est également de la partie pour une immersion sonore complète.

La technologie est-elle à la hauteur du design ?

Si le design est au cœur de la proposition, B&O a tout de même intégré des innovations intéressantes. La plus notable concerne la batterie, développée en partenariat avec la start-up britannique Breathe. Grâce à un système de gestion intelligente qui adapte la charge à chaque cellule, la marque annonce une durée de vie exceptionnelle, dépassant les 2000 cycles de charge, soit quatre fois plus que la norme.





Le boîtier de charge en aluminium cache aussi une fonction astucieuse : il peut se transformer en émetteur audio. En le branchant en USB-C ou en prise jack à un ordinateur ou un écran d'avion, il diffuse le son sans fil vers les écouteurs, une solution élégante pour les appareils non compatibles Bluetooth.

Quels sont les compromis pour un tel produit ?

Le luxe a un coût, et pas seulement financier. L'autonomie des écouteurs eux-mêmes est un point de friction. Avec 4,5 heures d'écoute annoncées avec la réduction de bruit activée, les Beo Grace font moins bien que des concurrents bien moins chers. Le boîtier ajoute 12,5 heures, portant le total à 17 heures, ce qui reste modeste pour cette gamme de prix.





Le message est donc clair : B&O ne cherche pas à battre des records de performance brute, mais à séduire une clientèle pour qui l'objet, son toucher et sa durabilité priment sur la fiche technique. Un pari audacieux qui teste les limites d'un marché tech habituellement tiré par la course aux fonctionnalités.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les écouteurs Beo Grace sont-ils résistants ?

Oui, ils bénéficient d'une certification IP57, ce qui les rend résistants à la poussière et à une immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre. Ils sont également couverts par une garantie de trois ans, un gage de confiance de la part du fabricant sur la durabilité de son produit.

Comment se contrôlent les écouteurs ?

Les Beo Grace disposent de commandes tactiles. Un appui ferme sur les écouteurs permet de gérer la lecture (play/pause, piste suivante/précédente) et les modes d'écoute. Une technologie baptisée "NearTap" permet de contrôler le volume par un simple tapotement sur la peau, juste devant l'oreille.

Des accessoires sont-ils prévus ?

Oui, pour parfaire l'expérience de luxe, Bang & Olufsen propose un étui en cuir sur mesure pour le boîtier de charge. Disponible en plusieurs coloris, il faudra cependant débourser 300 € supplémentaires pour se l'offrir.