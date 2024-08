HMD s'est offert une nouvelle licence, ou plutôt droit d'exploitation du côté de la marque de jouets Mattel et donc de la marque Barbie, pour proposer un téléphone à clapet.

La marque chinoise dévoile ainsi un téléphone à clapet, et pas un smartphone puisque ce dernier n'est ni sous Android, ni sous iOS. A vrai dire son principal "avantage" est surtout son design.

Car HMD Global ne s'attarde pas trop sur les caractéristiques techniques de l'appareil qui se veut on ne peut plus basique. Tout est donc dans l'apparence avec une double teinte de rose flashy et bonbon, mais également un miroir à l'avant avec le logo Barbie gravé et un affichage de l'heure et des notifications par transparence.

Au-delà de tout cela, le smartphone propose des coques interchangeables, mais toujours aux couleurs et motifs de la franchise de la poupée la plus connue à travers le monde (deux étuis sont livrés), on pourra même compter sur une dragonne équipée de perles colorées et autres breloques très girly.

Le téléphone est compatible 4G, double SIM et mise sur S30, un OS lancé par Nokia il y a une dizaine d'années et qui propose l'essentiel des applications de communication.

L'écran principal est de 2,9 pouces pour 1,7 pouce à l'extérieur, le processeur est un T107 associé à 64 Mo de RAM et 128 Mo de stockage extensible via port microSD. Le feature phone embarque une batterie de 1450 mA h, un port USB-C, une prise Jack 3.5 mm et une caméra VGA. Il est proposé au prix de 129€, on ne sait pas s'il s'agit d'une version limitée.