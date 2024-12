On commence avec la barre de son Samsung HW-C450.

Elle offre un audio immersif grâce à son système 2.1 canaux, ses trois haut-parleurs et la technologie DTS Virtual:X qui propose un son ambiophonique 3D enveloppant. Son caisson de basses sans fil améliore encore les performances audio en fournissant des basses puissantes et bien définies.

La barre intègre plusieurs modes, notamment Adaptive Sound Lite pour ajuster automatiquement le son en fonction du contenu, un Mode Bass Boost pour des basses renforcées et un Mode Jeu optimisé pour localiser les sons dans les jeux. Pour plus de confort, le Mode Nuit réduit le volume et compresse les basses.

La connexion à la télévision peut se faire via Bluetooth ou une entrée optique. Elle est également compatible avec les télécommandes Samsung pour un contrôle simplifié du volume et de la puissance.

Vous trouverez la barre de son Samsung HW-C450 en promotion à 179,99 € au lieu de 189 € (prix officiel) sur Cdiscount. Et jusqu'au 7 janvier, Samsung propose également un remboursement de 30 € pour l'achat de ce modèle.



On continue avec le HONOR Magic V2 512 Go.

Il adopte un design innovant sans engrenages, intégrant une charnière en titane ultra légère pour une ouverture fluide et un écran entièrement plat. Cette technologie permet également une suspension multi-angles, assurant une stabilité impeccable, quelle que soit la position. Grâce à un mécanisme en goutte d'eau durable et flexible, l'appareil reste lisse et sans plis, qu’il soit plié ou déplié.

L'écran utilise une atténuation de 3840 Hz pour une réduction des scintillements et adapte dynamiquement la luminosité en fonction des conditions d’éclairage, réduisant la fatigue visuelle. Le mode nuit diminue l'intensité lumineuse pour un confort optimal avant le sommeil.

Avec des options de division d’écran innovantes, le smartphone prend en charge différents ratios pour répondre aux besoins spécifiques des réunions, jeux ou films. La fonction d’écran divisé peut être activée rapidement d’un simple geste, rendant la gestion multitâche plus intuitive et efficace.

Équipé de 16 Go de RAM et de la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2, le HONOR Magic V2 exploite les trois moteurs Boost exclusifs de la marque pour garantir une expérience utilisateur fluide, que ce soit pour des applications lourdes ou des tâches exigeantes.

Compatible avec la technologie HONOR 66W SuperCharge, le Magic V2 offre également une recharge ultra-rapide.

Le HONOR Magic V2 512 Go est proposé en noir au prix de 899 € grâce au bonus reprise de 200 € sur la boutique Sosh. Pour rappel, son prix officiel s'élève à 1 999,90 €.



On termine avec l'aspirateur balai sans fil Miele Triflex HX2 Racer.

Il offre trois configurations d’utilisation pour répondre aux différents besoins : une position confortable avec le moteur en bas pour les grandes surfaces, une position pratique avec le moteur en haut pour atteindre les zones difficiles et une fonction aspirette idéale pour les petites surfaces ou l’intérieur des véhicules.

Grâce à son électrobrosse XXL SEB 430 et sa mini électrobrosse SEB 23, l’aspirateur ajuste automatiquement sa puissance en fonction du type de sol, garantissant un nettoyage optimal sur tous les revêtements.

Doté de la technologie Vortex et d’un moteur Digital Efficiency de dernière génération, le Triflex HX2 Racer assure une aspiration puissante et intelligente. Avec deux batteries Lithium-ion Varta interchangeables, il offre jusqu’à 120 minutes d’autonomie en mode minimal, couvrant une surface de nettoyage de 250 m². Son temps de recharge rapide de 4 heures et son collecteur de 0,5 L permettent un nettoyage continu et efficace.

Le système de filtration avancé, incluant un filtre Hygiène Lifetime, capture les particules fines, tandis que la fonction Comfort Clean simplifie son entretien.

L'aspirateur Miele Triflex HX2 Racer est en ce moment à 499,99 € au lieu de 779,99 €, soit une remise de 36 % chez Boulanger.

