Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de trois produits affichant de belles réductions. Il y en aura pour tous les gouts, tous les budgets, et dans 3 rayons différents.

Commençons par le kit de barrettes de RAM Corsair Vengeance LPX. Ces barrettes mémoires en DDR4 disposent d'une fréquence de 3200 MHz avec un CAS de 16. Le kit comprend deux sticks de 8 Go chacun, pour un total de 16 Go. Fini les PC qui rament lorsqu’on lance un jeu, et attention à bien activer la fonction XMP de votre BIOS afin d'en profiter à fond.

Ce kit de barrettes de RAM Corsair Vengeance LPX est proposé à 43,90 € au lieu de 64,99 € soit 32% de réduction chez Rue du commerce. La livraison vous coutera 3,99 €, sous 4 jours.





Continuons avec la station météo sans fil Bresser Comfort. Cet appareil, aux multiples utilités, est vendu avec un capteur extérieur 5 en 1 vous permettant de recueillir des informations sur la température, pression atmosphérique, hygrométrie, vitesse et sens du vent ainsi que la pluviométrie. Toutes ces informations sont envoyées vers un écran LCD couleur (alimenté par des piles) par radiofréquences.

Cette station météo sans fil Bresser Comfort est vendue 96,99 € au lieu de 149,99 € soit 35% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





Enchainons avec le robot lave-vitre T8Pro. Cet appareil se charge du nettoyage de vos différents carreaux, affichant une puissance de succion de 3800 Pa. Il se déplace de manière autonome et reste collé à la vitre grâce à une pompe à vide. Sur son chemin, il nettoie tout type de surface lisse comme le verre, le miroir, le pare-douche et bien d'autres. L'appareil est vendu avec pas moins de 12 chiffons de nettoyage.

Ce robot lave-vitre T8Pro est commercialisé 158,79 € au lieu de 299 € soit 23% de remise immédiate + coupon vendeur chez Amazon. La livraison est offerte pour le lendemain.





