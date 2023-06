Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de trois produits qui devraient vous intéresser et, qui plus est, à prix réduit.

Commençons avec le kit de barrettes de RAM + disque SSD NVMe. Le pack inclut 2 sticks de RAM Corsair Vengeance DDR5 5200 MHz CAS 40 de 16 Go chacun, soit 32 Go. L'ensemble comprend également un disque SSD NVMe WD_BLACK SN850X de 1 To, qui affiche des vitesses de 7300 Mo/s en lecture et écriture.

Ce kit de barrettes de RAM + disque SSD NVMe est vendu 149,99 € au lieu de 229,90 € soit 35% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison est prévue sous 4 jours, pour 3,99 €.





Continuons avec la caméra de surveillance Imou. Cette caméra IP sans fil pivote sur 360° et utilise une technologie de détection humain / animaux. Elle enregistre en 2K à 3 MP et possède la compatibilité avec les assistants vocaux comme Alexa. Vous pourrez stocker les clichés / vidéos sur une carte SD ou directement dans un disque dur sur votre réseau.

Cette caméra de surveillance Imou est proposée à 47,99 € au lieu de 59,99 € soit 20% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.





Enchainons avec l'enceinte portable Marshall Emberton BT. Ce haut-parleur Bluetooth affiche une autonomie de 20 heures et est étanche à l'eau jusqu'à 1 mètre (aucun risque quant aux éclaboussures). Elle est compatible avec tous les assistants vocaux classiques et vous permet d'emporter le son avec vous, où que vous soyez.

Cette enceinte portable Marshall Emberton BT est commercialisée 99,99 € au lieu de 149 € soit 32% de ristourne chez Boulanger. La livraison et le retrait en magasin sont offerts.





