Focus sur les écouteurs sans fil TWS Baseus Eli Sport 1.

Il s'agit des tout premiers Open-Ear de la marque, c'est-à-dire des écouteurs non intra-auriculaires, qui assurent ainsi un confort longue durée et permettent d'entendre les bruits ambiants.





Aussi performants que des écouteurs intra-auriculaires, les Eli Sport 1 intègrent un algorithme d'amplification des basses profondes et un haut-parleur audio ultra-large de 16,2 mm, offrant une réponse en fréquence annoncée comme exceptionnelle.

Les crochets peuvent se plier pour s'adapter à n'importe quelle forme d'oreille et sont enveloppés de silicone doux.



Vous pouvez également attacher le cordon inclus pour plus de sécurité pendant vos activités sportives.

Avec une latence maximale de seulement 0,06 seconde, les Eli Sport 1 offrent une écoute fluide et sans décalage. Le Bluetooth 5.3, la transmission encodée en haute fidélité LC3 et un algorithme avancé de réduction du bruit du vent travaillent ensemble pour atténuer les bruits de fond et améliorer la clarté vocale.

Profitez de 2 heures d'autonomie avec seulement 10 minutes de charge et de 7,5 heures avec une charge complète. Les écouteurs peuvent atteindre 30 heures d'autonomie au total avec leur boîtier.

Vous pouvez également les régler facilement grâce à l'application Baseus qui vous propose de multiples fonctionnalités.





Certifiés IPX4, les écouteurs résistent à la sueur et à la pluie tout en apportant une respirabilité optimale et une très bonne résonance acoustique.

Vous trouverez actuellement sur Amazon les écouteurs Baseus Eli Sport 1 à seulement 61,5 € au lieu de 90 € prix officiel, avec un coupon de réduction de -30% à activer sur le site.