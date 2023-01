Pour produire suffisamment de batteries électriques et assurer la transition des motorisations thermiques vers l'électrique, il faudra beaucoup de lithium, du moins tant que la technologie Lithium-Ion prédominera.

Pour ne pas rester complètement dépendant des sites de productions à l'étranger, des ressources sont recherchées en France et plus largement en Europe. Un grand gisement pourrait être exploité d'ici quelques années dans le Massif Central avec le Projet Emili supervisé par le groupe minier Imerys mais d'autres sources sont à l'étude.

Exploiter les saumures géothermales alsaciennes

Electricité de Strasbourg, filiale d'EDF, et le groupe minier Eramet, vont lancer une expérimentation d'extraction de lithium d'origine géothermale en Alsace, à partir de saumures.

Source : Eramet

La technique elle-même est à l'étude depuis 2020 et veut profiter de cette réserve de lithium provenant des eaux de profondeur utilisées pour leur chaleur. La coopération entre les deux entreprises va permettre de parfaire la technique avec l'ambition de pouvoir extraire jusqu'à 10 000 tonnes par an de lithium.

Cela pourrait couvrir les besoins de l'équivalent de 250 000 batteries de véhicules électriques annuellement et ce serait donc une nouvelle source de lithium utilisable à court terme.

Regagner en souveraineté

L'exploitation du lithium géothermal serait en effet possible d'ici la fin de la décennie si les partenaires se mettent d'accord sur les investissements. Electricité de Strasbourg apporte sa connaissance de la production d'énergie géothermale et d'étude des sols et sous-sols tandis qu'Eramet se concentre sur le procédé d'extraction et de raffinage proprement dit, déjà à l'oeuvre sur d'autres sites dans le monde mais avec des ajustements nécessaires pour s'adapter aux contraintes spécifiques des gisements.

Avec l'échéance d'un arrêt des ventes de voitures thermiques neuves dès 2035 au profit des voitures électriques, la pression sur les matières premières des batteries électriques s'accentue et les tensions géostratégiques actuelles rappellent combien il devient important de relocaliser les ressources et points d'approvisionnement.