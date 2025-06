C'est une alerte qui concerne un accessoire du quotidien pour de très nombreux utilisateurs. La marque Anker a lancé un programme de rappel pour la batterie externe Anker PowerCore 10000 (modèle A1263).

En collaboration avec la commission américaine de sécurité des produits de consommation (Consumer Product Safety Commission ; CPSC), l'initiative de rappel concerne uniquement les États-Unis et pour environ 1,16 million d'unités vendues.

Aux USA, il est demandé aux possesseurs de ces produits de cesser immédiatement toute utilisation.

Un risque d'incendie et d'explosion

Le problème identifié se situe au niveau de la batterie lithium-ion. Elle présente un défaut de fabrication qui peut entraîner une surchauffe anormale.

Cette surchauffe peut faire fondre les composants en plastique, générer de la fumée, et jusqu'à provoquer des incendies et des explosions dans certains cas.

Près d'une vingtaine d'incidents ont été rapportés selon la CPSC, dont deux cas de brûlures légères et onze réclamations pour des dégâts matériels s'élevant à plus de 60 000 dollars. Un chiffre qui peut sembler faible face à plus d'un million d'unités vendues, mais qui révèle un danger bien réel.

Comment identifier la batterie défectueuse

Seul un modèle spécifique est visé par la campagne de rappel. Pour vérifier si un appareil est concerné, il faut l'inspecter.

Le nom de la marque Anker est gravé sur la face avant de la batterie. L'information se trouve sur la partie inférieure du produit et il faut y lire le nom du modèle « Anker PowerCore 10000 », ainsi que le numéro de modèle A1263.

Si ces informations correspondent, l'étape suivante consiste à se rendre sur la page de rappel du site d'Anker pour vérifier si le numéro de série de l'appareil fait partie des lots défectueux.

Le rappel concerne les batteries fabriquées entre le 1er janvier 2016 et le 30 octobre 2019, et vendues aux États-Unis entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2022.

Et en dehors des États-Unis ?

La batterie faisant l'objet d'un rappel outre-Atlantique ne doit en aucun cas être jetée dans une poubelle classique, ni dans un bac de recyclage standard. En raison du risque d'incendie élevé, elle est considérée comme un déchet dangereux.

« Si votre appareil a été acheté en dehors des États-Unis, il n'est pas concerné par le rappel actuel. Vous pouvez continuer à l'utiliser normalement », assure pour le moment Anker.