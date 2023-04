Actuellement, la technologie la plus utilisée pour le stockage de l'énergie est la batterie lithium-ion. Bien qu'elle soit très efficace pour stocker une grande quantité d'énergie, elle présente plusieurs inconvénients majeurs tels que son fort impact environnemental lié aux procédés d'extraction du lithium, sa capacité de stockage qui diminue avec le temps et son risque d'embrasement.

Une nouvelle batterie révolutionnaire

La nouvelle technologie de batterie oxygène-ion pourrait résoudre ces problèmes. Elle est fabriquée à partir d'un matériau céramique appelé zircone et utilise de l'oxygène de l'air ambiant pour régénérer toute perte de niveaux d'oxygène de la batterie, ce qui lui permet de maintenir sa capacité de stockage. De plus, contrairement aux batteries lithium-ion, la batterie oxygène-ion ne présente pas de risque d'embrasement, ce qui la rend plus sûre.

Outre son caractère écologique, cette technologie pourrait également réduire les coûts de fabrication en se passant du lithium. Le prototype actuel utilise actuellement du lanthane, qui n'est pas spécialement abondant dans la nature, un métal toutefois facilement remplaçable selon les chercheurs qui indiquent que des recherches sont déjà en cours à ce sujet.

Bien que la technologie de batterie oxygène-ion ne permette pas des densités d'énergie aussi élevées que les batteries lithium-ion, elle pourrait être très utile pour stocker l'énergie électrique excédentaire provenant de sources renouvelables telles que les parcs éoliens et solaires.

La technologie de batterie oxygène-ion représente ainsi une avancée significative vers un stockage d'énergie plus propre, plus sûr et plus économique.