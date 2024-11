Le Black Friday débarque chez UGREEN avec des remises pouvant aller jusqu'à -40 % sur des chargeurs, batteries, hubs, câbles, supports, boîtiers...

Découvrez ci-dessous une petite sélection de périphériques et accessoires affichant de belles réductions pour l'occasion.

Voici tout d'abord le chargeur USB-C UGREEN Nexode 65W.

Il permet de charger simultanément et rapidement jusqu'à 3 appareils grâce à sa puissance de 65 W et supporte plusieurs protocoles de charge rapide comme PD 3.0, Galaxy PPS, QC 4+/4.0/3.0, et SCP.



Plus petit et plus léger grâce à la technologie GaN II, le chargeur est aussi plus efficace dans la gestion de l'énergie pour une puissance de sortie élevée, et il assure également une recharge sûre avec des protections contre les surtensions, les surchauffes, les surintensités et les courts-circuits.

Retrouvez le chargeur rapide UGREEN Nexode 65 W en promotion à seulement 24,99 € au lieu de 39,99 €, soit une remise de 37 % sur la boutique Amazon UGREEN.



Pour le Black Friday, UGREEN propose également une remise sur la mini batterie magnétique pour iPhone Nexode 10000 mAh 20 W.

Avec sa puissante force magnétique de 10 N, elle s'attache fermement à votre smartphone sans risque de chute.



Grâce à sa capacité de 10000 mAh, elle offre une autonomie suffisante pour toute la journée et peut charger un iPhone 15 1,9 fois ou un iPhone 14 Pro Max environ 1,7 fois avant de se décharger.

Le port USB-C supporte une puissance de sortie ou d'entrée maximale de 20 W et est compatible avec la charge rapide PD / QC 3.0.



La mini batterie magnétique pour iPhone UGREEN Nexode est en ce moment à 29,99 € au lieu de 49,99 €, soit une remise de 40 % toujours chez Amazon.



Enfin, la batterie externe UGREEN Nexode 20000 mAh 130 W avec écran fait également partie des réductions du Black Friday.

Elle est dotée de 3 ports USB (C1 / C2 / A) pour charger 3 appareils simultanément. Le port USB-C1 dispose d'une sortie de 100 W de puissance, tandis que le port USB-C2 délivre 30 W. Ensemble, les deux ports peuvent fournir une puissance maximale de 130 W.

Son écran intelligent TFT affiche en temps réel la charge, le courant, la tension et la puissance des ports. La batterie se recharge complètement en 2 heures avec un chargeur de 65 W.

La batterie externe UGREEN Nexode 20000 mAh 130 W avec écran passe à 59,99 € au lieu de 94,99 €, soit une remise de 40 % chez Amazon.



D'autres accessoires UGREEN sont à prix réduit pour le Black Friday, comme par exemple :

Retrouvez l'ensemble des offres du Black Friday sur le site officiel UGREEN ainsi que sur la boutique UGREEN chez Amazon.