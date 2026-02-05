Le constructeur chinois Changan Automobile a officialisé le lancement de sa stratégie mondiale autour de la technologie de batterie sodium-ion.

L'événement a été marqué par la présentation de la Changan Nevo A06, un modèle qui s'impose comme le premier véhicule de tourisme produit en série à intégrer cette technologie de rupture Naxtra fournie par CATL.

Une autonomie initiale prometteuse

La Nevo A06 est équipée d'une batterie sodium-ion Naxtra de 45 kWh, offrant une autonomie annoncée supérieure à 400 km en une seule charge. Cette capacité est au cœur de l'innovation, exploitant la technologie d'intégration CTP (Cell to Pack) de troisième génération du fabricant pour atteindre une densité énergétique cellulaire de 175 Wh/kg.

Bien que cette autonomie soit inférieure à celle des versions lithium-ion du même modèle, qui atteignent 510 et 630 km, le véritable avantage se révèle dans d'autres conditions.

L'enjeu n'est pas seulement la distance, mais la fiabilité de cette dernière, quel que soit l'environnement.

Le grand froid, véritable terrain de jeu du sodium-ion ?

C'est dans des conditions hivernales rigoureuses que cette technologie démontre tout son potentiel. Des tests menés à Yakeshi, en Mongolie-Intérieure, où les températures peuvent chuter jusqu'à -35°C, ont validé ses performances exceptionnelles.

Les données révèlent une puissance de décharge à -30°C presque trois fois supérieure à celle des batteries LFP traditionnelles.

Plus impressionnant encore, la batterie Naxtra du fabricant CATL conserve plus de 90 % de sa capacité à -40°C et peut même fonctionner de manière stable jusqu'à -50°C.

C'est une avancée majeure pour les utilisateurs dans les régions froides, où les batteries au lithium voient souvent leur autonomie drastiquement réduite.

Sécurité et perspectives d'avenir

Au-delà de ses performances thermiques, la sécurité est un argument de poids. La batterie Naxtra a dépassé les normes nationales lors de tests d'abus extrêmes, incluant des percements et même un sciage complet en pleine charge, sans jamais prendre feu ni exploser. Elle a même continué à se décharger normalement après ces épreuves.

Changan prévoit d'intégrer progressivement ces batteries dans ses autres marques comme Avatr, Deepal et Uni. Avec le développement de la chaîne d'approvisionnement, CATL estime que l'autonomie des véhicules électriques à batterie sodium pourrait atteindre 500, voire 600 km à l'avenir et constituer une alternative aux autres technologies de batterie.