Le 11.11 AliExpress a démarré ! Au programme : des prix garantis les plus bas de 2025 et de fortes remises pouvant atteindre -80 %.

Pour maximiser vos économies, une série de codes promos (en stocks limités) s'ajoutent aux réductions déjà affichées sur de nombreux articles :

➡️ Les codes "Premiers arrivés" (valables du 11 au 13 novembre 23h59)

Soyez vifs, ces deux codes sont les plus puissants mais aussi les plus éphémères :

11FR120 : 120 € de remise dès 659 € d'achat (stock limité, réapprovisionné chaque jour à 00h00)

120 € de remise dès 659 € d'achat (stock limité, réapprovisionné chaque jour à 00h00) S11FR16 : 16 € de remise dès 89 € d'achat

➡️ Les codes valables tout l'événement (jusqu'au 19/11)

Ces coupons sont actifs pendant toute la durée de l'opération, toujours dans la limite des stocks disponibles :

S11FR03 : 3 € de remise dès 15 €

3 € de remise dès 15 € S11FR05 : 5 € de remise dès 29 €

5 € de remise dès 29 € S11FR12 : 12 € de remise dès 69 €

12 € de remise dès 69 € S11FR20 : 20 € de remise dès 129 €

20 € de remise dès 129 € S11FR40 : 40 € de remise dès 249 €

40 € de remise dès 249 € S11FR60 : 60 € de remise dès 369 €

60 € de remise dès 369 € S11FR75 : 75 € de remise dès 469 €

75 € de remise dès 469 € S11FR85 : 85 € de remise dès 549 €

? Deux bonus pour aller plus loin

Pour optimiser encore davantage vos paniers :

➡️ Bonus PayPal : bénéficiez de 33 € de réduction supplémentaire dès 299 € d'achat en choisissant PayPal comme méthode de paiement (compatible avec le paiement en 4x).

➡️ Jeu "Secouez et gagnez" : sur l'application AliExpress, secouez votre téléphone pour participer au jeu quotidien et tentez de remporter des cadeaux ou des codes promos surprise.

Place maintenant à notre sélection des meilleurs bons plans de ce jour, avec de nouvelles remises à la clé.

Singles' Day AliExpress : top 15 du jour

Ne vous perdez pas dans les offres du 11.11. Pour aller à l'essentiel et maximiser vos économies, voici les 4 pages incontournables à garder sous la main :

➡️ Le centre des coupons : pour faire le plein de réductions avant d'acheter.

➡️ Le guide d'achat 11.11 : pour découvrir toutes les astuces et optimiser vos achats.

➡️ La page d'accueil 11.11 : pour ne manquer aucune vente flash.

➡️ Les top ventes : pour voir les produits les plus populaires en promotion.