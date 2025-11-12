Le 11.11 AliExpress a démarré ! Au programme : des prix garantis les plus bas de 2025 et de fortes remises pouvant atteindre -80 %.
Pour maximiser vos économies, une série de codes promos (en stocks limités) s'ajoutent aux réductions déjà affichées sur de nombreux articles :
➡️ Les codes "Premiers arrivés" (valables du 11 au 13 novembre 23h59)
Soyez vifs, ces deux codes sont les plus puissants mais aussi les plus éphémères :
- 11FR120 : 120 € de remise dès 659 € d'achat (stock limité, réapprovisionné chaque jour à 00h00)
- S11FR16 : 16 € de remise dès 89 € d'achat
➡️ Les codes valables tout l'événement (jusqu'au 19/11)
Ces coupons sont actifs pendant toute la durée de l'opération, toujours dans la limite des stocks disponibles :
- S11FR03 : 3 € de remise dès 15 €
- S11FR05 : 5 € de remise dès 29 €
- S11FR12 : 12 € de remise dès 69 €
- S11FR20 : 20 € de remise dès 129 €
- S11FR40 : 40 € de remise dès 249 €
- S11FR60 : 60 € de remise dès 369 €
- S11FR75 : 75 € de remise dès 469 €
- S11FR85 : 85 € de remise dès 549 €
? Deux bonus pour aller plus loin
Pour optimiser encore davantage vos paniers :
➡️ Bonus PayPal : bénéficiez de 33 € de réduction supplémentaire dès 299 € d'achat en choisissant PayPal comme méthode de paiement (compatible avec le paiement en 4x).
➡️ Jeu "Secouez et gagnez" : sur l'application AliExpress, secouez votre téléphone pour participer au jeu quotidien et tentez de remporter des cadeaux ou des codes promos surprise.
Place maintenant à notre sélection des meilleurs bons plans de ce jour, avec de nouvelles remises à la clé.
Singles' Day AliExpress : top 15 du jour
- Batterie externe 4-en-1 UGREEN 145W 20000mAh / Qi2 15W à 96,69 € avec le code S11FR12 (avec écran TFT, charge turbo 100W, charge sans fil rapide 15W...)
- Casque à conduction osseuse Shokz OpenRun Pro 2 - Noir ou orange à 113,96 € avec code S11FR20 (jusqu'à 12h d'autonomie, microphones à réduction de bruit, double haut-parleur, IP67, Bluetooth 5.3, charge rapide...)
- Redmi Pad Pro - 8 + 256 Go Gris à 148,19 € avec code S11FR20 (12,1" 2,5K 120Hz, Gorilla Glass 3, Snapdragon 7s Gen 2 4nm, stockage jusqu’à 1,5 To, 10000 mAh, charge rapide 33W, 4 haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, audio Hi-Res, IP52)
- Montre connectée Garmin Forerunner 255 - GPS 46 mm Gris à 171,88 € avec code S11FR20 (Corning Gorilla Glass 3, autonomie jusqu'à 14 jours, suggestions d'entraînements, programmes et fonctions pour la course, +30 profils d'activité, coach de sommeil, suivi du stress...)
- Poco X7 Pro 5G - 12 + 256 Go Jaune, noir ou vert à 209,21 € avec code S11FR40 (6,67" AMOLED 1,5K 120Hz, HDR Pro, caméra Sony 50MP OIS, Hypercharge 90W, IP68, fonctionnalités IA, Dimensity 8400-Ultra...)
- Xiaomi Pad 7 Pro - 12 + 512 Go WiFi Bleu à 308,50 € avec code S11FR40 (11,2" 3,2K, max 800 nits, HDR, compatibilité Dolby Vision, Xiaomi HyperAI, Gemini, Snapdragon 8s Gen 3 4nm, 8850 mAh, HyperCharge 67W, 4 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, caméra arrière 50MP, WiFi 7...)
- Processeur AMD Ryzen 7 9800X3D à 338,57 € avec code S11FR60 (8 cœurs, 16 threads, jusqu'à 5,2 GHz, TDP 120W, 96 Mo cache L3, socket AM5, sans refroidisseur)
- Aspirateur robot laveur Xiaomi X20+ à 339,90 € avec code S11FR60 (6000 Pa, lavage automatique des serpillières, réservoir d'eau 4L, navigation laser LDS, relèvement automatique des serpillières...)
- Caméra d'action Insta360 X5 à 355,92 € avec code S11FR60 (vidéos 8K 30 fps, modes 5,7K 60 fps et 4K 120 fps, mode PureVideo pour faible luminosité, 2 capteurs 1/1,28", étanche 15 m / IP68, objectifs amovibles et remplaçables, stabilisateur FlowState et invisible selfie stick effect...)
- Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à 388,57 € avec code S11FR60
- Vélo électrique Engwe MileCity 1 - Gris ou vert à 408,28 € avec code S11FR75 (250W, couple max 42 Nm, pneus 26" x 1,95", autonomie 120 km, batterie amovible 36V 13Ah, max 25 km/h, Shimano 7 vitesses, freins à disque...)
- Trottinette électrique Joyor S10-S-Z - Noir à 411,11 € avec code S11FR75 (2x 1000W, batterie 60V 18Ah, pneus 10", autonomie 70-85 km, max 65 km/h, freins à disque hydrauliques avant / arrière...)
- Casque réalité virtuelle Meta Quest 3 - 512 Go à 419,74 € avec code S11FR75
- HONOR Magic V2 - 16 + 512 Go Noir à 543,93 € avec code S11FR85 (pliable avec écrans OLED 7,92" et 6,43", 120Hz, Snapdragon 8 Gen 2 octa-core, GPU Adreno 740, 50MP + 50MP + 20MP, SuperCharge 66W, BT 5.3, Wi-Fi 6E...)
- Drone DJI Mini 5 Pro à 543,98 € avec code 11FR120 (capteur CMOS 1" 50MP, vidéos 4K 60 ips et jusqu'à 120 ips pour les ralentis, mode téléobjectif 48 mm avec zoom x2, détection d’obstacles omnidirectionnelle avec capteur LiDAR orienté vers l’avant, ActiveTrack 360° amélioré...)
Ne vous perdez pas dans les offres du 11.11. Pour aller à l'essentiel et maximiser vos économies, voici les 4 pages incontournables à garder sous la main :
➡️ Le centre des coupons : pour faire le plein de réductions avant d'acheter.
➡️ Le guide d'achat 11.11 : pour découvrir toutes les astuces et optimiser vos achats.
➡️ La page d'accueil 11.11 : pour ne manquer aucune vente flash.
➡️ Les top ventes : pour voir les produits les plus populaires en promotion.