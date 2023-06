Mercredi, les députés européens ont officiellement adopté de nouvelles règles portant sur les batteries et couvrant la conception jusqu'au traitement des déchets. Elles ont vocation à s'appliquer à tous les types de batteries vendues dans l'Union européenne.

Il est ainsi question de batteries portables (smartphones, ordinateurs portables et appareils électroniques), batteries de moyens de transport légers (vélos, trottinettes et scooters électriques), batteries pour véhicules électriques, batteries fournissant l'énergie pour le démarrage des véhicules et batteries industrielles.

Un accord provisoire pour la révision des règles de l'UE relatives aux batteries avait été conclu fin 2022 entre le Parlement européen et le Conseil européen. Désormais, le Conseil européen doit à son tour approuver le texte de manière officielle.

Un bon point pour la réparabilité

Avec les nouvelles directives, le Parlement européen souligne que " les batteries portables des appareils devront être conçues de manière à ce que les consommateurs puissent facilement les retirer et les remplacer eux-mêmes. "

Ce changement d'ampleur, avec des implications qui en découlent pour les fabricants de smartphones et de tablettes, devra être effectif trois ans et demi après l'entrée en vigueur de la future législation. Le populaire iPhone d'Apple devra notamment se mettre au diapason.

Les entreprises avec des batteries portables dans leurs produits auront en outre des objectifs contraignants de collecte à 45 % d'ici 2023, 63 % d'ici 2027 et 73 % d'ici 2030.

D'autres mesures pour les batteries

Le texte prévoit que des niveaux minimums de matériaux récupérés à partir des déchets de batteries devront être réutilisés. En l'occurrence, 50 % pour le lithium d'ici 2027 et 80 % d'ici 2031, 90 % pour le cobalt, le cuivre, le plomb et le nickel d'ici 2027 et 95 % d'ici 2031.

Les nouvelles batteries devront en outre être produites avec des niveaux minimums de contenus recyclés issus des déchets de fabrication et de la consommation.

" Pour la première fois, nous avons une législation sur l'économie circulaire qui couvre l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Cette approche est bonne à la fois pour l'environnement et l'économie. Nous nous sommes mis d'accord sur des mesures qui profitent grandement aux consommateurs. […] Ces mesures pourraient devenir une référence pour l'ensemble du marché mondial des batteries ", déclare Achille Variati, l'eurodéputé italien rapporteur du texte.