L'histoire commence avec BLUETTI en 2019 avec ses deux premiers générateurs solaires ETB150 et EB240. Plus tard, l'entreprise a lancé son modèle phare, l'AC200, qui a récolté près de 7 millions de dollars pendant un financement participatif. Aujourd'hui, leurs batteries utilisent la technologie LiFePO4. Mais en quoi consiste cette innovation?

LiFePO4 ou LFP

LFP est l'acronyme de Lithium Fer Phosphate qui a été inventé en 1996. Cette dernière offre de meilleures performances électrochimiques que les anciennes batteries au plomb grâce à la cathode de phosphate que l'on trouve dans la batterie. On les retrouve dans de nombreuses applications telle que l'énergie solaire.

Quels sont les avantages de la batterie LFP ?

Longue durée de vie

Stabilité thermique

Courant nominal plus élevé

Une meilleure sécurité

Comment fonctionne une batterie LiFePO4 ?

Pendant la charge, les ions de Lithium vont de la cathode à l'anode et pendant la décharge la réaction inverse se produit. Ce mouvement crée un flux d'électrons entre les deux électrodes qui génère une charge électrique.

Comparée à d'autres batteries, la BLUETTI LiFePO4 offre 3500 cycles alors qu'une batterie Lithium-Ion traditionnelle n'en offre que 500, le tout pour un prix similaire.

Les avantages du LiFePO4 pour le solaire

Ce type de batterie permet d'obtenir un poids plus faible par rapport aux autres technologies et permet donc de rendre la batterie beaucoup plus mobile. Par exemple l'AC200 Max ne pèse que 28,1 kilos.

Un deuxième avantage est sa durée de vie qui est 7 fois plus élevée qu'une classique batterie Li-ion. Nous notons aussi une meilleure efficacité en utilisant 90 % de sa capacité. Les accumulateurs LFP ne nécessitent d'ailleurs aucun entretien. Vous avez juste besoin de l'utiliser.

Quant à la sécurité, elles sont actuellement parmi les batteries Li-ion les plus sûres du marché. De plus, elles sont enfermées dans un boîtier en aluminium qui résiste aux variations de températures, de pression et de perforations.

Conclusion

Les batteries LiFePO4 couplées à un générateur solaire sont les meilleures solutions pour stocker de l'énergie à long terme. Le nouveau AC200MAX de Bluetti et le système modulaire AC300 + B300 peuvent répondre à vos besoins et vous fournir des quantités incroyables de stockage d'énergie.