À compter de ce mois de septembre, Battlefield 1 propose une nouvelle fonctionnalité, déployée au fil d'une des mises à jour les plus importantes de ces dernières années. Et elle n'est pas franchement de bon gout.

Il faut dire que le titre affiche déjà 8 années au compteur, et qu'il profite d'un intérêt particulier des joueurs, échaudés par les propositions suivantes d'EA avec la franchise Battlefield. Ainsi, en marge du fisaco de Battlefield 2042, on a vu les joueurs revenir sur Battlefield 1 avec des pics de plus de 20 000 joueurs en simultanée.

Malheureusement, la mise à jour en question a de quoi faire grincer des dents : elle annonce la fin du jeu sur certaines plateformes puisque le titre ne sera plus compatible qu'avec Windows 10 et Windows 11.

Sont ainsi exclus les joueurs Linux, et donc également les joueurs sur Steam Deck. EA précise "Nous supportons Windows 10 version 2004, build 10.0.19041 ou plus récent et Windows 11, version 21H2, build 10.0.22000 ou plus récent.

Veuillez noter que si vous désinstallez EA anticheat, les jeux qui nécessitent une protection EA anticheat (comme Battlefield 2042 ou Battlefield V) ne seront pas jouables tant que EA anticheat n'aura pas été réinstallé. Si vous souhaitez réinstaller EA anticheat, nous avons fait en sorte que cela soit aussi facile que possible, avec des invites simples dans le processus de lancement du jeu."

Pour beaucoup de joueurs, il s'agit ni plus ni moins que d'une sanction déguisée de la part d'EA envers les joueurs qui ont déserté Battlefield 2042 qui rassemble pour sa part moins de 3000 joueurs ces derniers mois.