Ce devait être une révolution pour la franchise et le plus magistral de tous les épisodes de Battlefield : BF 2042 s'est finalement transformé en échec cuisant pour EA et Dice.

Le jeu est sorti dans une version farcie de bugs et la promesse des développeurs de faire évoluer leur jeu n'a pas été remplie aussi vite que l'attendaient les joueurs. Par conséquent, le titre a rapidement été déserté et les joueurs se sont massivement retrouvés sur Battlefield V et Battlefield 1.

Battlefield 2042 : un échec cuisant

Pour relancer le titre, les développeurs ont promis de se montrer à l'écoute des joueurs et des demandes de la communauté afin de produire l'épisode attendu non pas par EA, mais par les joueurs eux-mêmes.

Car plus que l'avenir de Battlefield 2042, c'est l'avenir même de la franchise et donc les prochains jeux qui sont dessinés dès aujourd'hui. Certains studios plancheraient d’ailleurs déjà sur le prochain épisode de la franchise.

Il se peut donc que les développeurs planchent à améliorer le titre encore quelques mois, mais EA pourrait ne pas trop insister avec le titre qui semble déjà condamné. Malgré tout, Dice va multiplier les efforts pour se faire pardonner des joueurs, afin de préparer la sortie du prochain jeu.

Pour s'assurer d'un retour favorable, EA pourrait lancer non pas un nouveau Battlefield standard, mais plutôt Battlefield Bad Company 3. Le fork Bad Company profite d'une aura particulière auprès des joueurs après deux épisodes particulièrement soignés et réussis.