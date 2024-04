C'est au bout de seulement deux années d'exploitation et autant de tentatives de sauvetage que Battlefield 2042 va finalement tirer sa révérence. Le titre de Dice et Electronic Arts qui a lancé sa 7e saison en mars dernier ne renouvellera pas le tir : le titre sera simplement abandonné prochainement.

Electronic Arts a annoncé que plus aucune nouvelle saison ne sera lancée sur son titre et qu'à la place, le titre devrait profiter de nouveaux défis, événements, modes et maintenances. En bref il devrait entrer dans un cycle automatique de contenu avec des mises à jour correctives mineures, une façon pour EA de ne pas dire que le titre sera purement abandonné, même si dans les faits, il devrait tourner en mode automatique ou presque.

Byron Beede, directeur général de la franchise a précisé que ce choix était motivé par la nécessité de réorienter les ressources du département vers de nouvelles aventures Battlefield originales... Soit, vers le développement des nouveaux jeux de la franchise.

Après deux années à tenter de sauver les meubles, Battlefield 2042 n'est pas parvenu à remplir ses objectifs. Alors que l'on s'attendait à ce qu’EA enterre plus rapidement son titre, l'éditeur a injecté quantité de ressources pour tenter de le modifier, avec un échec d'autant plus amer en fin de course.

Si 4 saisons étaient initialement prévues, EA a accordé 3 saisons supplémentaires dans l'espoir de voir revenir les joueurs... Mais la meilleure chose à faire est sans doute de tourner la page et de s'orienter vers l'avenir et un prochain titre qui espérons, aura tiré les leçons des erreurs de BF 2042.