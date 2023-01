Battlefield 2042 était annoncé comme l'épisode qui révolutionnerait la franchise et ferait passer Call of Duty et autres Battle Royale pour des amateurs... Sur le papier, Dice promettait beaucoup de changements et une refonte complète de sa saga avec un jeu véritablement unique...

Le lancement a été catastrophique : les bugs étaient si nombreux que même les logiciels de triche habituels ne fonctionnaient qu'à moitié. Le titre a été déserté très rapidement, et le peu de joueurs téméraires n'a pas été séduit par les changements opérés.

Dice à l'écoute des joueurs

C'est tardivement que Dice et EA nt publié des mises à jour correctives, mais là encore les profonds changements au coeur même du jeu ont été critiqués. Point principal de crispation pour les joueurs : le système des "spécialistes" qui remplace celui des 4 classes traditionnelles (Médecin/Assaut, Ingénieur, Artilleur et Tireur de précision), va finalement être abandonné.

Finalement, face au désastre, Dice renonce à sa vision initiale de la nouvelle génération de Battlefield et compte bien écouter les joueurs pour mettre à jour Battlefield 2042. On assiste depuis quelques mois à un véritable retour en arrière pour le titre qui se rapproche de plus en plus des jeux originaux de la franchise, sur demande des joueurs.

Le patch 3.2 va ainsi troquer les spécialistes pour les classes de personnages, permettant aux joueurs de retrouver leurs repères. Cela devrait permettre de proposer un meilleur équilibrage au sein des équipes et entre les joueurs.

Dice a déjà publié un patch note pour la mise à jour qui sera proposée "plus tard dans le courant du mois". Reste à savoir si Dice réussira à sauver Battlefield 2042.