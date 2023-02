Battlefield 2042 reste dans une impasse : plus d'un an et demi après son lancement, le jeu peine à convaincre les joueurs.

Handicapé par un nombre incalculable de bugs tant au sein du jeu qu'au niveau des serveurs, le titre s'est également tiré plusieurs balles dans le pied au gré de différents choix et modification profonde des systèmes de la franchise. Des changements mal accueillis par les joueurs qui ont sans grande surprise massivement déserté le titre assez rapidement.

La saison 4 dès le 28 février

La saison 3 avait permis à Dice de faire revenir une partie des joueurs grâce à une pluie de correctifs et le retour de quelques fonctionnalités traditionnelles de la franchise. Désormais, Dice et Electronic Arts ont renoncé à imposer leur propre vision de Battlefield et n'hésitent plus à faire confiance à la communauté de joueurs pour répondre à ses désirs...

La Saison 4 pourrait donc remettre définitivement Battlefield 2042 sur les rails. Le 28 février prochain, les joueurs pourront découvrir de nouveaux paysages avec l'arrivée de cartes localisées en Afrique du Sud. Une nouvelle carte baptisée "Poudrière" sera de la partie : escarpée, elle mélangera rochers et zones sableuses avec beaucoup de surplomb et de découvert pour en faire le paradis des snipers.

Une nouvelle spécialiste, Camila Blasco, sera disponible, elle se spécialise dans les embuscades et met en avant le X6, un dispositif qui bloque les verrouillages des ennemis interfère avec les technologies de repérage et créé des zones mortes bloquant tout signal radio.

De nouveaux gadgets, armes et véhicules feront leur apparition pour apporter un peu de fraicheur aux parties. Rendez-vous donc le 28 février sur le champ de bataille !