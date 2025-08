L'attente est terminée. Electronic Arts a mis fin au « suspense » pour Battlefield 6 qui arrivera sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC (Steam, EA App, Epic Games Store) le 10 octobre 2025. Après des épisodes en dents de scie, la franchise de jeu de guerre promet un retour à son concept de base, avec la ferme intention de redorer son blason auprès des joueurs.

Un gameplay repensé pour l'action

Le studio met l'accent sur des mécaniques de jeu plus poussées pour une immersion totale. Un tout nouveau « Kinesthetic Combat System » vient améliorer les déplacements et le maniement des armes. Cela se traduit par des options tactiques inédites, comme la possibilité de traîner un coéquipier à terre pour le réanimer en lieu sûr ou de fixer son arme sur un mur pour stabiliser sa visée.

La destruction, marque de fabrique de la série, revient en force. Elle permet de transformer la carte en temps réel, d'ouvrir de nouvelles voies d'assaut et de dominer la bataille de manière créative.

L'action se déroule en 2027, dans un monde au bord du chaos où une société militaire privée, PAX ARMATA, profite de la déliquescence de l'OTAN.

Le retour des classes et des modes de jeu cultes

Le système de classes emblématique fait son grand retour. Les quatre rôles (Assaut, Ingénieur, Soutien, Éclaireur) ont été améliorés, chacun avec des gadgets et armes spécifiques pour encourager le jeu d'équipe et la stratégie.

Côté modes de jeu, les classiques comme Conquest, Breakthrough et Rush seront de la partie, aux côtés des habituels Match à mort en équipe ou Domination. La grande nouveauté se nomme Escalation, un mode où deux équipes s'affrontent pour le contrôle de points stratégiques jusqu'à un combat final intense.

Ces affrontements prendront place sur neuf cartes au lancement, transportant les joueurs de l'Égypte aux rues de New York, sans oublier un remake de la très appréciée Operation Firestorm de Battlefield 3.

Une bêta pour convaincre avant l'heure

Les équipes de développement, réunies sous la bannière Battlefield Studios, affichent leur confiance. « Nous savions qu'en créant le futur de Battlefield, nous devions maîtriser les fondamentaux que les joueurs aiment depuis plus de 20 ans », déclare Byron Beede, directeur général du projet.

La plus grande bêta ouverte de l'histoire de la franchise se tiendra sur deux week-ends : du 9 au 10 août et du 14 au 17 août. Les plus impatients pourront même y accéder dès le 7 août via des drops Twitch en regardant leurs streamers favoris.

Le mode Portal, l'outil de création communautaire, sera également de retour dans une version plus puissante, promettant un contenu quasi infini grâce à de nouveaux outils de création d'expériences.