Ce début de semaine, Electronic Arts présentait un premier concept art du prochain volet de la franchise Battlefield. Un visuel qui confirme le retour du jeu à des conflits modernes et plus actuels, après l'échec de Battlefield 2042 qui misait sur des conflits d'anticipation.

Le directeur de Respawn précisait au passage que "l'apogée de Battlefield correspond à l'ère Battlefield 3 et 4", chose que les joueurs avaient largement mis en avant à la sortie de Battlefield 2042 en pointant du doigt ses changements trop brusques dans les mécaniques du jeu.

Cette fois c'est le très avisé Tom Henderson qui partage des fuites concernant le prochain titre et l'orientation d'EA.

Selon lui, le prochain Battlefield se déroulerait entre 2027 et 2030. Le titre proposera une campagne solo qui présentera l'affrontement entre les forces de l'OTAN et une armée privée de grande envergure. Le titre abordera plusieurs endroits du monde, dont les États-Unis, et Gibraltar notamment.

La partie multijoueur sera soignée, avec pour objectif de proposer pas moins de 45 armes différentes aux joueurs dès le lancement, c'est deux fois plus que ce que proposait Battlefield 2042. EA prévoirait également une dizaine de cartes au lancement.

Le gameplay sera largement révisé avec une refonte totale du système de destruction qui avait fait le succès de Battlefield 4 et son système levolution. Petite précision, les destructions seraient basées sur le calibre de l'arme utilisée : on aurait donc des impacts de taille différente en fonction du calibre.

Tom Henderson indique qu'il serait possible de ramasser et déplacer des joueurs à terre, à l'image de ce que l'on peut retrouve dans les jeux de type Battle Royale.

EA prévoit des tests à grande échelle via le Battlefield CTE ( Environnement de test communautaire) déjà utilisé au fil de Battlefield 1 et 4.

En marge du titre payant, il serait également question d'une version de Battlefield gratuite, exclusivement orientée vers le multijoueur et à l'image de Warzone. Le projet est connu en interne sous le nom de "Gauntlet" avec des mécaniques bien plus arcade et compétitifs.