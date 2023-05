Sorti en 2021, Battlefield 2042 n'aura pas véritablement réussi à séduire les joueurs. Celui que l'on présentait comme l'épisode le plus marquant de la franchise a effectivement marqué les esprits par une sortie très chaotique.

Outre la disparition des spécialistes et quelques choix discutables, le titre est sorti truffé de bugs au point que même les développeurs de logiciels de triche ont annoncé ne plus souhaiter proposer d'outils sur le jeu... En marge d'un contenu jugé décevant, mais aussi très pauvre, EA a tenté de corriger le tir au fil de plusieurs mises à jour.

Une grosse restructuration en cours

Pendant un temps, il se murmurait qu'EA réfléchissait à faire basculer sa franchise vers le modèle Free To Play, afin notamment de venir concurrencer Warzone.

Andrew Wilson, le patron d'Electronic Arts a évoqué la situation de la franchise dans le cadre de la présentation des résultats financiers du groupe. Battlefield ne sera pas abandonnée et mieux encore : EA compte bien sur la franchise pour continuer de s'imposer sur le marché dans les années à venir.

Néanmoins la franchise devrait profiter d'une profonde restructuration. Sont également évoqués des projets annexes à la saga principale (faut-il attendre un nouveau Bad Company ?), mais aucune date ni de précisions ont été communiquées.

Chose encourageante : au fil des mois et face à l'échec de BF2042, Electronic Arts a fait des efforts et accepté d'écouter les fans pour réorienter le jeu. Espérons que le prochain volet aille de nouveau dans ce sens pour répondre aux attentes du plus grand nombre.