Battlefield 6, le prochain opus très attendu de la franchise culte d’Electronic Arts et DICE, fait déjà parler de lui au fil de fuites majeures. Des vidéos issues de tests pré-alpha ont révélé un gameplay qui semble marquer un retour aux sources pour la série, tout en intégrant quelques innovations. Avec des mécaniques classiques réintroduites et une destruction environnementale spectaculaire, ce nouvel épisode pourrait permettre à la franchise de renouer avec sa communauté après un Battlefield 2042 considéré comme un vaste échec.

Un gameplay qui combine tradition et innovation

Les premières séquences de gameplay montrent que Battlefield 6 s’inspire des opus les plus appréciés comme Battlefield 3 et Bad Company 2. Le système de classes emblématique (Assaut, Soutien, Ingénieur, Reconnaissance) fait son grand retour, offrant une profondeur tactique que les joueurs avaient regrettée dans les récents titres.

Parmi les nouveautés, on note l’ajout d’une caméra embarquée sur casque qui permet aux joueurs d’observer leurs coéquipiers pendant les phases d’attente en respawn. Cette fonctionnalité renforce l’immersion tout en ajoutant une dimension stratégique au jeu.

La destruction environnementale au cœur du jeu

L’un des points forts mis en avant par les fuites est le retour en force de la "destruction massive", une caractéristique qui avait marqué les esprits dans Bad Company 2. Les vidéos montrent des bâtiments s’effondrant sous l’impact d’un char ou d’une roquette, rappelant les moments spectaculaires qui ont fait la renommée de la série.

Ces destructions offrent un environnement plus dynamique avec des stratégies qui changent au fil des combats et proposent une plus grande immersion pour les joueurs avec des effets sonores et visuels impressionnants.

Cet aspect du gameplay promet d’ajouter une dimension tactique unique, où chaque action peut avoir un impact significatif sur le déroulement du match.

Des graphismes et animations repensés

Sur le plan visuel, Battlefield 6 semble repousser les limites avec des graphismes impressionnants et des environnements détaillés. La carte Abbasid , située au Moyen-Orient, mélange combats rapprochés et affrontements à grande échelle pour offrir une expérience variée.

Les animations ont également été retravaillées pour rendre les mouvements plus fluides et réalistes. Le système de recul des armes a été amélioré pour exiger davantage de précision et de contrôle, rappelant le style de Battlefield 3.

Une stratégie pour reconquérir les joueurs

Après la réception mitigée de Battlefield 2042, EA mise gros sur ce nouvel opus pour regagner la confiance des joueurs. Le programme Battlefield Labs, qui permet à une sélection de joueurs de tester le jeu en avant-première, témoigne de cette volonté d’impliquer la communauté dans le développement pour coller au plus juste des attentes des joueurs.

Avec plusieurs studios comme DICE, Criterion et Ripple Effect travaillant ensemble sur ce projet ambitieux, EA met toutes les chances de son côté pour relancer sa franchise phare après un échec plus que cuisant. Reste à savoir si l'éditeur sera bien à l'écoute des joueurs pour aller dans le sens de la communauté et non tenter d'imposer ses idées coute que coute.