Si l'on parle beaucoup de Cyberpunk 2077 comme étant un des jeux avec le lancement le plus catastrophique, Battlefield 2042 n'est pas en reste : buggé à outrance, serveurs indisponibles, contenu bancal, changements de gameplay insupportables... Le titre a subi toutes les critiques et a été rapidement déserté.

Si Electronic Arts et Dice se sont entêtés à imposer leur vision de ce que devait devenir la franchise, les joueurs ont rapidement rappelé à ces derniers que c'était finalement eux qui décidaient ou non du succès d'un jeu... L'éditeur a donc fini par changer de discours et s'est mis à écouter sa communauté pour faire évoluer son titre dans le bon sens.

Dice LA, renommé Ripple Effect, planche actuellement sur "une nouvelle expérience Battlefield" et c'est pourquoi le studio est actuellement à la recherche d'effectifs avec des propositions d'emploi qui ne laissent aucun doute.

L'une d'entre elles évoque ainsi " Nous cherchons un artiste 3D senior afin d'aider à créer des effets de destruction les plus réalistes et excitants de l'industrie. Vous serez rattaché(e) à notre Art Line Manager et serez basé(e) dans notre studio de Los Angeles en Californie. Nous cherchons des candidats situés à Vancouver, avec la possibilité de travailler à distance.".

Visiblement, Electronic Arts souhaite aller encore plus loin dans la destruction des décors au sein de Battlefield. Une autre annonce évoque des développeurs capables de créer "des effets visuels époustouflant en temps réel en maitrisant les effets de particules, textures et shaders de haute qualité".

Sans doute EA se rappelle-t-elle enfin du succès qu'a été Battlefield Bad Company, premier Battlefield à mettre réellement l'accent sur les destructions de bâtiments à plusieurs niveaux.