Battlefield reviendra prochainement dans un nouveau titre qui n'a pas encore de nom officiel. Et contrairement à Battlefield 2042, véritable échec pour EA, le prochain volet reviendra à une ère plus actuelle.

Pas de combat futuriste donc, mais un ancrage bien plus proche de l'actualité, période qui semble séduire davantage les joueurs au regard des choix réalisés par Activision pour ses épisodes de Call of Duty les plus populaires.

EA a partagé un premier concept art du titre, sans préciser dans quelle ville se situe l'action présentée. On y voit une ville en proie à la guerre avec un feu de forêt, des explosions et bombardements.

Néanmoins, le visuel donne quelques informations sur ce que pourrait contenir le jeu, à savoir des combats mêlant forces terrestres, hélicoptères et navires. Le feu de forêt pourrait représenter l'intégration des catastrophes naturelles au sein du titre, à même de modifier drastiquement la configuration du champ de bataille en cours de partie.

Dans l'ensemble, l'ambiance qui se dégage du concept Art renvoie beaucoup à Battlefield 4, l'épisode le plus populaire de la franchise. Il se pourrait donc que le titre propose un retour aux sources, d'ailleurs Vince Zampella, directeur de Respawn n'a pas hésité à dire que "l'apogée de Battlefield correspond à l'ère Battlefield 3 et 4", il est donc fort probable qu'EA en revienne aux mécaniques qui ont fait le succès de la franchise.

D'ailleurs on devrait en revenir aux cartes limitées à 64 joueurs et non 128 pour proposer des affrontements plus concentrés, mais également plus intenses. EA laisse entendre qu'il sera question d'écouter les retours de la communauté et de ne plus tenter d'imposer coute que coute ses propres idées... Logique quand on constate combien cet entêtement a couté à EA avec BF 2042...